MTV, D´Angelo y Ace Frehley

Vaya que esta última semana fue de notas tristes desde su inicio cuando se dio el anuncio de que el icónico canal de videos MTV apagará su señal tras 44 años de historia.

Fue el pasado lunes cuando Paramount Global, el gigante del entretenimiento que entre los canales que posee está MTV Studios y por ello su plataforma de streaming estrenó la semana pasada el documental “Ozzy: NO EScape from Now”, confirmó que bajará el switch de la señal de MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live el 31 de diciembre de este año poniendo así punto final a casi 45 años de transmisiones ininterrumpidas 24 horas continuas los 7 días de la semana desde su lanzamiento en el primer minuto del 1 de agosto de 1981 con el video premonitorio en su momento de la banda The Buggles “Video killed the radio star”.

Lo cierto es que citando una novela del premio Nóbel de Literatura de origen colombiano Gabriel García Márquez “Crónica de una muerte anunciada”, el anuncio tristemente no nos tomó de sorpresa a quienes crecimos bailando mientras veíamos las grandes producciones que incluyeron a grandes cineastas del momento como Duran Duran, Madonna o Michael Jackson, entre muchos otros, puesto que desde que en los 90s reality shows como “The Real World” y a principios del nuevo milenio el mencionado Ozzy Osbourne tuvo su “segundo aire” con “The Osbournes” la M de Música del logo pasó a la m ... pero de mierda de reality shows que viciaron la señal.

Bueno, pues apenas estábamos terminando de digerir esta triste noticia (puesto que al momento de escribir estas líneas estoy viendo y escuchando el video del primer gran éxito del canadiense Bryan Adams “Run to You” en el próximo a extinguirse MTV 80s) no habían pasado ni 24 horas de esta noticia cuando nos enteramos de la muerte el pasado martes 14 a los 51 años de edad del ganador del Grammy D’Angelo víctima del cáncer apenas unos meses después de que a inicios de este año celebraba las tres décadas del lanzamiento de su álbum de estudio “Brown Sugar” (1995), la producción que incluyó éxitos como “Lady” que le dio varias nominaciones al Grammy.

D´Angelo fue reconocido por combinar la crudeza de hip hop con géneros más tradicionales de intérpretes afroamericanos como el soul y el gospel para ser uno de los representantes principales del movimiento neo-soul de los años 90 junto a intérpretes femeninas como Erykah Badu y Lauryn Hill iniciando el nuevo milenio con su consolidación como artista en relación a los premios Grammy al ganar en un total de cuatro de dos en el 2001 por el Mejor Álbum (“Voodoo”) y Mejor Interpretación Vocal Masculina de Rhythm and Blues a otros dos en el año 2016 también al Mejor Álbum (“Black Messiah”) y Mejor Canción de Rhythm and Blues.

Por si fuera poco en cuanto a noticias tristes, justo al momento de escribir estas líneas nos estamos enterando de la defunción del guitarrista fundador de la legendaria banda de rock KISS, Ace Frehley a los 74 años de edad luego de haber sufrido un derrame cerebral que lo llevó a ser conectado a respiradores en el curso del pasado jueves 14, llevando al resto de sus compañeros como a colegas al luto y tributos inmediatos, y dejando en el aire el cuestionamiento de si finalmente acudirán a recibir el reconocimiento del Kennedy Honors que a fines de año se anunció se les iba a otorgar propiciando la controversia por entregarlo Donald Trump. Descansen en paz.

