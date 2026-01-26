Muere Gabriel Garzón, la entrañable voz mexicana de Topo Gigio

Palabras de aliento, recuerdos entrañables y mensajes de agradecimiento comenzaron a aparecer en redes sociales tras el fallecimiento del actor de doblaje mexicano Gabriel Garzón, quien murió la noche del domingo, de acuerdo con fuentes oficiales. Medios como El Universal y Reforma reportaron la muerte del actor a los 57 años, destacando su labor al dar vida al icónico ratón Topo Gigio, personaje con el que dejó huella como una de las voces más recordadas de las décadas de los setenta y ochenta. La muerte de Garzón fue confirmada por el comediante Jorge Falcón, quien compartió un mensaje en su cuenta de Instagram. “Hoy perdí otro amigo y a un gran artista. Dios te tenga en buen lugar y te cobije con su luz perpetua. Descansa en paz, querido amigo”, escribió, acompañado de una fotografía.

¿DE QUÉ MURIÓ GABRIEL GARZÓN? Hasta el momento no se han dado a conocer las causas oficiales de su fallecimiento; sin embargo, en semanas recientes, diversos compañeros del medio habían solicitado apoyo para la donación de sangre en favor del histrión. Desde diciembre de 2025, el actor enfrentaba complicaciones de salud que generaron preocupación entre colegas y seguidores. Cabe recordar que en 2016 sufrió un accidente en Estados Unidos que derivó en la amputación de una pierna, hecho que le trajo múltiples desafíos físicos, económicos y emocionales.

UNA CARRERA EN EL ENTRETENIMIENTO Nacido el 27 de noviembre de 1968 en la Ciudad de México, Gabriel Ernesto Garzón Lozano fue actor de doblaje, comediante, titiritero y productor de televisión. Es recordado principalmente por ser la voz oficial de Topo Gigio en México, el tierno ratoncito italiano que marcó a varias generaciones con sus canciones y su carisma. Además de su trayectoria en el doblaje, destacó como titiritero y participó en diversos proyectos de locución y teatro, dejando una huella imborrable en el entretenimiento familiar. Garzón estudió creación y manejo de marionetas en Estados Unidos.