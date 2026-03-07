Neil Sedaka, John Hammond Jr. y Bob Power

Unos días después del fallecimiento de la leyenda de la salsa Willie Colón el 21 de febrero a los 75 años de edad siguieron dándose otras pérdidas importantes en la escena musical a nivel internacional.

Así, el viernes 27 nos enteramos de la muerte a los 86 años del actor y compositor norteamericano Neil Sedaka, leyenda del género del rock and roll cuyas canciones reflejaban la inocencia adolescente entre la era de “El Rey del Rock” y la de los Beatles con temas como “Happy Birthday Sweet Sixteen”; “Calendar Girl” y “Oh, Carol!”, un lamento por su novia del bachillerato, la compositora Carole King, pero quien logró posteriormente una madurez también como letrista de éxitos como el del famoso dueto de los años 70 Captain and Tennille “Love Will Keep Us Together”, entre otras más. Hasta el momento de escribir estas líneas se desconoce la causa de su muerte.

Un día después del deceso de Sedaka, el pasado sábado 28 de febrero, se dio a conocer el del cantante y guitarrista norteamericano del género del blues John Hammond Jr. a los 83 años de edad. Hijo del productor John Henry Hammond )por eso también reconocido como John Hammond Jr.), fue el único músico en tener en sus agrupaciones a figuras de la talla de Eric Clapton y Jimmy Hendrix; formó también parte de de The Band, proyecto por el cual se ganó el respeto de otro grande como Bob Dylan y llega a ganar en el año de 1985 el Grammy por su álbum “Blues Explosion”, siendo nominado al galardón en seis ocasiones más entre 1993 y el 2006.

La tríada de músicos que fallecieron entre fines de febrero e inicios de marzo la cierra el domingo 1 el productor discográfico también norteamericano Bob Power a los 73 años de edad y quien en su caso ayudó a inicios de la década de los 90 a la consolidación del género del hip hop gracias a colaboraciones emblemáticas suyas como la que hizo con A Tribe Called West en su influyente álbum de 1991 “The Low End Theory”, así como con otros importantes artistas como D´Angelo; De la Soul; Erykah Badu y Run-D.M.C, entre otros, siendo nominado en dos ocasiones al Grammy. Tampoco se dio a conocer la causa de su muerte. Descansen en paz.

Para cerrar con un tono más agradable nuestro espacio de hoy, luego de recomendar en la columna pasada varios documentales estrenados en las salas de cine de no menos reconocidos rockeros tanto norteamericanos como ingleses, precisamente el de “Paul McCartney: Hombre en fuga”, del ganador del Oscar Morgan Neville (“ A 20 pasos de la fama”) vale la pena comentar que desde el pasado jueves 26 de febrero se encuentra disponible por la plataforma de streaming de Amazon Prime y es un trabajo imperdible tanto para los fans de los Beatles como del músico que, a la disolución de “El Cuarteto de Liverpool”, y luego de la mencionada “huida”, volvió con más fuerza.

