Nepo babies en México: el debate sobre privilegio y oportunidades en la televisión

Israel García
Hijos de figuras consolidadas del espectáculo ocupan protagónicos en telenovelas y realities, lo que reaviva la discusión sobre talento, apellido y oportunidades

Show
/ 24 febrero 2026
Hace meses se puso bajo el ojo público, especialmente en redes sociales, la presencia en la industria artística internacional de jóvenes considerados “nepo babies” dentro del entretenimiento. El debate alcanzó a México luego de que dos actores reclamaran que los protagónicos eran “acaparados” por hijos de productores, actores y actrices en la televisión.

La queja surgió cuando el actor colombiano Mauricio Henao y el histrión mexicano Davi Caro Levy señalaron que los protagonistas de la nueva telenovela producida por José Alberto Castro eran una muestra de las pocas oportunidades para otros talentos y de la preferencia hacia los “herederos” de la actuación.

Así comenzaron a mencionarse nombres de jóvenes actores que han contado con el respaldo de apellidos conocidos: Emilio Osorio, hijo de Niurka y Juan Osorio; Brandon Peniche, hijo de Arturo Peniche; y Sofía Castro, hija del productor y de la actriz Angélica Rivera.

¿QUIÉNES SON LOS “NEPO BABIES” DE TELEVISA?

El melodrama que se convirtió en la manzana de la discordia es Los ‘Hermanos Coraje’, nueva versión de la historia homónima de 1972. En esta producción, Sofía Castro asumirá por primera vez el rol protagónico, acompañada por Osorio, Peniche y Emanuel Palomares.

En redes sociales también ha resonado el nombre de Graco Sendel, quien interpreta a “Pedro Nadie” en la telenovela Doménica Montero. Se trata de su primer personaje estelar de gran proyección, tras haber participado en Mi Camino es Amarte en 2022.

Graco es hijo del reconocido villano de telenovelas Sergio Sendel y formará parte de ‘El Renacer de la Luna’, donde dará vida a uno de los antagonistas, después de aparecer en las series Isla Brava y Casados con Hijos.

Otro nombre que comienza a llamar la atención es el de Eduardo Zucchi, hijo de Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral, quien participará en El Renacer de la Luna.

Actualmente forma parte de la telenovela ‘Lobo: Morir Matando’, donde interpreta a uno de los villanos juveniles. El joven ha señalado que decidió usar uno de los apellidos de su abuela para evitar la presión derivada de la fama de sus padres.

CON EXPERIENCIA EN TELEVISIÓN

Otro actor que ha construido carrera en telenovelas es Sebastián Poza, hijo de Mayrín Villanueva y Jorge Poza. Entre sus proyectos recientes figuran papeles antagónicos en ‘Papás por Siempre’, además de participaciones en ‘El Precio de Amarte’, ‘Soltero con Hijas’ y ‘Vencer el Pasado’.

Su hermana, Romina Poza, también ha destacado en televisión, recientemente en ‘Hermanas, un Amor Compartido’, y previamente en el reboot de ‘Papá Soltero’, junto a Mauricio Ochmann, así como en ‘Tu Vida es Mi Vida’.

Por su parte, Danka Castro, hija de Daniela Castro, ha incursionado en la actuación con la telenovela Cautiva por Amor, donde compartió créditos con su madre interpretando a “Valeria Fuentes Mancilla”.

Antes de integrarse a TV Azteca, participó en ¿Qué le pasa a mi familia?, producción de Juan Osorio, junto a actores como Diana Bracho, César Évora y Emilio Osorio.

BIEN APRENDIDO

Uno de los nombres más comentados en los últimos años es el de Lucerito Mijares, hija de Lucero y Manuel Mijares. La joven ha participado en el reality Juego de Voces, donde compartió escenario con sus padres. El programa fue conducido por Angélica Vale.

En el mismo show participó Mía Rubín, hija de Erik Rubín y Andrea Legarreta, quien ha apostado por la música y el teatro musical desde temprana edad.

Su hermana Nina Rubín se ha inclinado por la actuación, con participaciones en ‘Mi Verdad Oculta’, ‘El Precio de Amarte’ y ‘Te Acuerdas de Mí’.

Finalmente, María Perroni, hija de Mariana Garza y Pablo Perroni, también ha desarrollado una carrera en telenovelas y series; recientemente participó en ‘Papás por Siempre’ y en la serie de ViX ‘Más Allá de Ti’.

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

