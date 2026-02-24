Julio Iglesias exige disculpa pública a Yolanda Díaz por declaraciones sobre denuncias de acoso

/ 24 febrero 2026
    Julio Iglesias exige disculpa pública a Yolanda Díaz por declaraciones sobre denuncias de acoso
    Versión. La controversia surgió luego de que la ministra española se pronunciara en redes sociales y televisión sobre una denuncia que fue archivada por la Fiscalía. FOTO: ARCHIVO

El cantante acudió a los tribunales tras considerar injuriosas las palabras de la ministra española en redes sociales y televisión

El cantante Julio Iglesias presentó una demanda contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, por los comentarios de carácter “injurioso y calumnioso” que realizó en una red social y en un programa de televisión en relación con la denuncia interpuesta contra él por presuntos delitos de abuso sexual, la cual fue archivada por la Fiscalía por falta de competencia.

En su escrito ante el Tribunal de Instancia (Sección Civil) de Madrid, al que tuvo acceso EFE, el cantante, a través de su abogado José Antonio Choclán, solicita la celebración de un acto de conciliación en el que la ministra reconozca el daño producido, rectifique sus manifestaciones —en los mismos medios y en la misma franja horaria— e indemnice a Julio Iglesias con el importe que se determine por “los daños causados en función de la difusión alcanzada por el comportamiento injurioso y calumnioso”.

El acto de conciliación es un requisito previo, recordó el letrado, antes de la interposición de una querella por la presunta comisión de delitos de injurias y calumnias con publicidad por parte de Yolanda Díaz.

¿DE QUÉ ACUSARON A JULIO IGLESIAS?

El procedimiento se refiere a las manifestaciones que realizó la ministra tras conocerse la denuncia, primero en la red social Bluesky el pasado 13 de enero y, al día siguiente, en una entrevista en el programa La Hora de La 1, transmitido por RTVE.

Díaz escribió: “Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente. Gracias a las mujeres valientes y a las periodistas de @eldiario.es por denunciarlo”.

TE PUEDE INTERESAR: Livia Brito enfrenta audiencia por presunta falsedad de declaración

La publicación fue ampliamente comentada y compartida en redes sociales. Según el escrito, la ministra cuenta con 38 mil 027 seguidores en esa plataforma, lo que contribuyó a su difusión y a la generación de noticias en otros medios de comunicación.

El abogado del cantante señaló que la entrevista televisiva tuvo “una inequívoca repercusión mediática”, al considerar que ese día el programa lideró la audiencia en la franja matinal con un 17.3 por ciento de cuota de pantalla. (Con información de EFE)

