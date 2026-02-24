Julio Iglesias exige disculpa pública a Yolanda Díaz por declaraciones sobre denuncias de acoso

El cantante Julio Iglesias presentó una demanda contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, por los comentarios de carácter “injurioso y calumnioso” que realizó en una red social y en un programa de televisión en relación con la denuncia interpuesta contra él por presuntos delitos de abuso sexual, la cual fue archivada por la Fiscalía por falta de competencia.

En su escrito ante el Tribunal de Instancia (Sección Civil) de Madrid, al que tuvo acceso EFE, el cantante, a través de su abogado José Antonio Choclán, solicita la celebración de un acto de conciliación en el que la ministra reconozca el daño producido, rectifique sus manifestaciones —en los mismos medios y en la misma franja horaria— e indemnice a Julio Iglesias con el importe que se determine por “los daños causados en función de la difusión alcanzada por el comportamiento injurioso y calumnioso”.

El acto de conciliación es un requisito previo, recordó el letrado, antes de la interposición de una querella por la presunta comisión de delitos de injurias y calumnias con publicidad por parte de Yolanda Díaz.