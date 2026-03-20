Carlos Rivera sorprende al cantar en boda de ‘Un Tal Fredo’ en Cuatro Ciénegas

Sorprendentemente, para fans y críticos de Carlos Rivera, el cantante se presentó en la boda del influencer originario de Monclova ‘Un Tal Fredo’, por lo que el ganador de La Academia lució su talento en tierras coahuilenses al cantar en Cuatro Ciénegas. “Cuánto soñaba que mi boda se viera así”, escribió el creador de contenido junto con una serie de fotografías en las que aparece con el cantante y su esposa, la también monclovense Cynthia Rodríguez. Los comentarios, en su mayoría positivos, celebraron la participación del artista originario de Tlaxcala, quien siempre ha tenido una conexión con Coahuila debido al origen de su esposa.

¿QUÉ HIZO CARLOS RIVERA EN COAHUILA? Horas antes, ‘Un Tal Fredo’ también compartió un clip en el que se le ve en compañía de la pareja de exalumnos del reality de TV Azteca, donde muestra imágenes del momento del vals, que estuvo a cargo de Rivera. ‘Te Esperaba’ es la canción que el investigador de ‘¿Quién es la Máscara?’ habría interpretado para Alfredo Cantú, nombre real del influencer, y su esposo Adrián.

Entre los invitados a la boda viral estuvieron las creadoras de contenido y youtubers Lupita y Kass, integrantes de ‘Las Alucines’, además de un selecto grupo de amigos y familia cercana de la pareja, de acuerdo con el propio Alfredo. Este evento sirvió para que las acusaciones en contra de Carlos Rivera fueran desechadas, ya que desde hace meses se le acusaba de homofóbico al no acceder a cantar en la boda de una pareja de mujeres y, posteriormente, al supuestamente no aparecer cantando junto al actor Lambda García.

CONCIERTO DE CARLOS RIVERA EN SALTILLO Luego de una cosecha de logros en su carrera, como el mural que le pintaron en el icónico Salón Tenampa, Rivera regresará a la ciudad como parte de su tour ‘¡Viva México!’ el próximo 27 de marzo en el Auditorio Parque Las Maravillas.

Los boletos pueden adquirirse a través del sitio oficial, donde se ofrecen cerca de 20 localidades con precios que van de los 800 a los 3,500 pesos. También habrá venta física en Forty Gamer y sucursales de Jr. Sombreros.

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