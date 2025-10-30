‘No les gusta quién soy’: Ángela Aguilar lanza un llamado al público tras ola de odio y ataques

Ha pasado más de un año desde aquel junio de 2024 en que Christian Nodal y Ángela Aguilar dieron la “exclusiva” a la revista ¡Hola! USA sobre su relación amorosa, misma que, en palabras de la cantante, era una “continuación”. Desde ese momento, la ola de reclamos, odio y rechazo hacia ella y su trabajo no ha cesado.

Incluso en pleno octubre de 2025, y ya casada con el cantautor, el rechazo no se ha olvidado; por el contrario, la ha llevado a sentirse desconectada de lo que tanto amaba: cantar sobre un escenario.

Ángela se sinceró con sus fanáticos desde su perfil en redes sociales, donde mostró una faceta vulnerable y reflexiva. “Entre más tiempo pasaba, más me olvidaba de lo que un día fue. Mi lugar seguro se convirtió en un campo de batalla, y rendirme parecía la única opción”, expresó la hija de Pepe Aguilar.