‘No les gusta quién soy’: Ángela Aguilar lanza un llamado al público tras ola de odio y ataques
La intérprete de ‘Qué Agonía’ abrió su corazón y lamentó que los escenarios dejaron de ser ‘su lugar seguro’
Ha pasado más de un año desde aquel junio de 2024 en que Christian Nodal y Ángela Aguilar dieron la “exclusiva” a la revista ¡Hola! USA sobre su relación amorosa, misma que, en palabras de la cantante, era una “continuación”. Desde ese momento, la ola de reclamos, odio y rechazo hacia ella y su trabajo no ha cesado.
Incluso en pleno octubre de 2025, y ya casada con el cantautor, el rechazo no se ha olvidado; por el contrario, la ha llevado a sentirse desconectada de lo que tanto amaba: cantar sobre un escenario.
Ángela se sinceró con sus fanáticos desde su perfil en redes sociales, donde mostró una faceta vulnerable y reflexiva. “Entre más tiempo pasaba, más me olvidaba de lo que un día fue. Mi lugar seguro se convirtió en un campo de batalla, y rendirme parecía la única opción”, expresó la hija de Pepe Aguilar.
¿QUÉ LE PASÓ A ÁNGELA AGUILAR?
Con un breve pero emotivo mensaje, Ángela reflexionó sobre el momento que vive frente al público. La cantante inició su andar artístico desde niña, cuando acompañaba a su padre y a su hermano Leonardo en los escenarios.
En la parte final de su mensaje, la intérprete ofreció su voz incluso para aquellos que la critican. “Hoy les ofrezco mi canto, si es que no les gusta quién soy”, se escucha decir a la artista.
Con esas palabras, varios fanáticos de Aguilar salieron en su defensa, mientras otros recordaron sus declaraciones pasadas, posturas polémicas y el mediático romance con Christian Nodal.
La joven de 22 años ha señalado en diversas entrevistas que evita revisar las redes sociales para cuidar su salud mental, además de haber recurrido a ayuda psicológica para sobrellevar el ciberacoso, una situación que también ha sido condenada por su padre, Pepe Aguilar. (Con información de El Universal)