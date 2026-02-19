No sé cómo es identificarme con algo que no soy desde lo evidente. Soy bastante aburrida, creo. Pero ¿qué son los Therian? En serio ¿de qué se trata?

19 febrero 2026
    No sé cómo es identificarme con algo que no soy desde lo evidente. Soy bastante aburrida, creo. Pero ¿qué son los Therian? En serio ¿de qué se trata?

Y así como va el cliché, “justo cuando pensábamos haber visto todo”, surgen los Therian. La definición dice, “Un mamífero del grupo mayor Theria que incluye marsupiales y placentarios.” Siendo quien soy, leer esto me lleva a investigar un poco más. Y encontré: “Una persona Theriana se identifica como un animal no humano, ya sea espiritualmente, psicológicamente o emocionalmente, sintiendo una conexión intrínseca con un animal específica que va más allá de mera interés, con frecuencia con la experiencia no voluntaria de impulsos, instintos o sensaciones fantasmas (como sentir tener cola u orejas). Aquí me topé con la diferenciación entre los Therianos y los Furry quienes son aficionados a los caracteres de animales antropomórficos. Sus actividades consisten en disfrazarse y en convenciones, todo parte de un hobby. Los Furry aprecian las características de los animales mientras que los Therians se identifican como animales.

Caray. Y ahora ¿qué hacemos con esto? ¿Esta creencia provoca malestar, es una delusión? ¿La persona se siente como o se identifica con un animal, o cree que se transforma en uno? En resumen, el Therian clínico dice que se está transformando en animal y el no clínico dice que es parte animal no humano.

Esta mañana una persona me preguntó qué haré el día que llegue a consulta una persona Theriana. Primero vería cuál es su necesidad. Si no llega a terapia por algo relacionado con ese tema, seguiré las necesidades que ya ubica el cliente. Cuando el tema de su identificación surja, escucharía. Necesitaría escuchar a la persona y sus reportes y sensaciones. Querré saber todo. Y trabajaría solo con lo que desea el consultante trabajar. Aparte, me educaría de todas las maneras posibles. Es mucha información lo que necesitaría para ser buena acompañante para esta persona. Por lo pronto me gustaría escuchar a psiquiatras y especialistas. Desconozco lo que es identificarse dentro de este tipo de planteamiento. Ni siquiera sé, en mi propia experiencia, lo que sería identificarme con el sexo opuesto. Necesito escuchar mucho.

La Vida Para Principiantes

Dona Wiseman

Dona Wiseman

Nacida en Detroit, MI el 25 de mayo de 1956. Residente de Saltillo desde 1974. Maestra y traductora por necesidad. Psicoterapeuta, empresaria, poeta, actriz y administradora de Foro Amapola porque la vida es dinámica. Madre de 4, abuela de 5. En 18 años de formación como psicoterapeuta ha hecho especialidades que incluyen terapia psico-corporal y Gestalt. Idealista insistente y ser humano en constante movimiento.

