No solo la estatuilla: nominados al Oscar reciben lujosas bolsas de regalo valuadas en 350 mil dólares

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/ 14 marzo 2026
    No solo la estatuilla: nominados al Oscar reciben lujosas bolsas de regalo valuadas en 350 mil dólares
    Experiencia. Aunque no ganen la estatuilla, los nominados a los Premios Oscar se llevan a casa exclusivas bolsas, llenas de productos premium, estancias en resorts y artículos de bienestar. FOTO: AP

Las famosas ‘Everybody Wins’ incluyen viajes, tratamientos de lujo, productos de belleza y experiencias exclusivas, sin importar si los artistas ganan o no la estatuilla

La atención, la fama, el reconocimiento a su talento, probablemente una presea y hasta una bolsa repleta de regalos con un costo de hasta 350 mil dólares es lo que recibirán los nominados a la ceremonia de la edición 98 de los Premios Oscar, y eso hasta ellos mismos lo celebran.

Cada año, diversas marcas, empresas y agencias se unen a la celebración del séptimo arte, y esta ceremonia se llena de glamour y elegancia, por lo que cada uno de los nominados, gane o no, se lleva a casa este “detalle”.

De acuerdo con el New York Post, la colección de obsequios, conocida como “Everybody Wins” (“Todos ganan”, en español), organizada por la empresa de marketing de entretenimiento Distinctive Assets, reúne una amplia selección de productos de lujo, tratamientos de bienestar, experiencias exclusivas y viajes internacionales.

¿QUÉ LE REGALAN A LOS NOMINADOS?

Aunque estas bolsas no están oficialmente asociadas con la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, la compañía lleva años convirtiéndolas en uno de los obsequios más llamativos alrededor de la ceremonia, entregándolas a figuras destacadas de la industria.

Entre los regalos incluidos destacan viajes y experiencias de lujo, como hospedarse en una villa privada en Playa Hermosa, Costa Rica, con chef, conserje y chofer incluidos, o disfrutar de una estancia en una villa ártica en Laponia, Finlandia, desde donde se pueden observar las auroras boreales.

Además, se ofrecen retiros de bienestar de una semana en el sur de California y programas de descanso de 10 días en un resort de Sri Lanka reconocido por Michelin.

El apartado de belleza y bienestar incluye tratamientos y productos exclusivos, entre ellos un facial Danucera Sculpt & Lift, kits de cuidado de la piel de la firma INSTYTUTUM y protectores solares de Supergoop!.

¿DÓNDE VER LOS OSCAR 2026?

En México hay varias maneras de ver la gala. Entre las más populares está el streaming: la ceremonia será transmitida a las 16:00 horas en HBO Max, tanto en versión doblada como en su idioma original.

A la misma hora arrancará el evento en TNT Latinoamérica desde la televisión por cable, con la transmisión especial de la alfombra roja, y a las 17:00 horas comenzará la ceremonia.

https://vanguardia.com.mx/show/ticketmaster-asegura-que-artistas-fijan-precios-de-boletos-ante-criticas-de-fans-BK19578944

En televisión abierta, los premios serán transmitidos por la señal de Azteca 7, de TV Azteca, a partir de las 16:00 horas este domingo 15 de marzo desde el Dolby Theatre. La ceremonia principal iniciará a las 17:00 horas en la misma señal. (Con información de Reforma)

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Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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