Ticketmaster asegura que artistas fijan precios de boletos ante críticas de fans

Ticketmaster asegura que artistas fijan precios de boletos ante críticas de fans

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Israel García
por Israel García

La boletera afirma que los cantantes y sus equipos deciden los costos de las entradas, mientras en Estados Unidos enfrenta un proceso antimonopolio

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/ 13 marzo 2026
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Desde hace algunos años, los fanáticos de diversos artistas han puesto sobre la mesa el tema de los costos y el sistema de venta de boletos de Ticketmaster. La discusión comenzó con conciertos de Taylor Swift y Bad Bunny, y en pleno 2026 continúa con los elevados precios de espectáculos como los de BTS o Bruno Mars.

Mientras en Estados Unidos la empresa enfrenta cargos y procesos legales por presunto monopolio ilegal, en México la boletera señala a los propios artistas como responsables de fijar los precios de los boletos.

“Normalmente, el costo lo deciden los artistas en función de cómo girarán alrededor del mundo. Ticketmaster facilita la venta, pero no establece los precios finales”, explicó a El Universal Alex Ordaz, director de Ticketmaster México.

¿QUÉ PASÓ CON TICKETMASTER?

Ante las críticas, el ejecutivo aclaró que, lejos de lo que pudiera pensarse, no es la boletera quien determina los precios, sino los artistas y sus equipos de producción, además de otros factores relacionados con la logística de las giras.

Otro punto que suele generar inconformidad entre los asistentes es el cargo por servicio, un costo adicional que se suma al precio base del boleto. No obstante, el directivo destacó que este cobro permite sostener el funcionamiento de la plataforma, incluyendo los servidores que gestionan la venta de entradas.

“Estos cargos permiten mantener toda la plataforma de boleteo funcionando correctamente y garantizar que los grandes conciertos puedan manejarse sin problemas”, señaló.

Normalmente, el costo lo deciden los artistas en función de cómo girarán alrededor del mundo. Ticketmaster facilita la venta, pero no establece los precios finales”.
Alex Ordaz, director de Ticketmaster México.

Ordaz reconoció que, aunque la empresa busca que la mayor cantidad de fanáticos pueda asistir a los eventos, es imposible garantizar un boleto para todos debido a la alta demanda.

“Si bien no puedo garantizar que todas las personas logren comprar un boleto, sí puedo asegurar que quienes lo compren con nosotros ingresarán al evento”, concluyó.

BATALLA EN EU

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que ha llegado a un acuerdo preliminar para resolver su demanda antimonopolio contra Ticketmaster y su empresa matriz, Live Nation Entertainment.

El pacto busca reducir los precios de las entradas para los consumidores y poner fin a lo que las autoridades consideran un monopolio ilegal sobre los eventos en vivo en Estados Unidos.

Sin embargo, algunos estados han dado señales de que no se sumarán al acuerdo y continuarán con el juicio en curso.

Después de que el Departamento de Justicia anunciara el acuerdo que pone fin a su participación en el juicio en un tribunal federal de Manhattan, el juez Arun Subramanian calificó de “totalmente inaceptable” que no se le informara oportunamente sobre el documento de términos firmado días antes.

Un alto funcionario del Departamento de Justicia explicó que el acuerdo contempla que Live Nation pague una multa de 280 millones de dólares y se desprenda de al menos 13 anfiteatros en todo el país. Además, la empresa abriría sus procesos de venta de entradas para que otros competidores puedan participar en la comercialización de boletos.

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El funcionario añadió que se espera que al menos diez estados se sumen al acuerdo. (Con información de El Universal y AP).

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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