Noel Clarke, actor de ‘Doctor Who’, enfrenta cargos por presuntos delitos sexuales

Este miércoles trascendió que el actor británico Noel Clarke, conocido por su papel en la serie ‘Doctor Who’, fue acusado este miércoles de varios delitos sexuales, según informaron las autoridades policiales.

A Clarke, de 50 años, se le imputan dos cargos de agresión sexual, tres de voyerismo y otro más de exhibicionismo por presuntos delitos que se habrían producido entre 2007 y 2016 y estarían relacionados con cinco mujeres, dijo la Policía Metropolitana de Londres.

De acuerdo con la imputación, esta se produce tras las denuncias presentadas por estas mujeres en relación con presuntas conductas sexuales inapropiadas del actor y porque “existen pruebas suficientes para llevar este caso a los tribunales”.