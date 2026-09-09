Noel Clarke, actor de ‘Doctor Who’, enfrenta cargos por presuntos delitos sexuales
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El intérprete comparecerá ante un tribunal de Londres tras ser acusado de agresión sexual, voyerismo y exhibicionismo por hechos que se remontan a 2007
Este miércoles trascendió que el actor británico Noel Clarke, conocido por su papel en la serie ‘Doctor Who’, fue acusado este miércoles de varios delitos sexuales, según informaron las autoridades policiales.
A Clarke, de 50 años, se le imputan dos cargos de agresión sexual, tres de voyerismo y otro más de exhibicionismo por presuntos delitos que se habrían producido entre 2007 y 2016 y estarían relacionados con cinco mujeres, dijo la Policía Metropolitana de Londres.
De acuerdo con la imputación, esta se produce tras las denuncias presentadas por estas mujeres en relación con presuntas conductas sexuales inapropiadas del actor y porque “existen pruebas suficientes para llevar este caso a los tribunales”.
SU FAMA Y CAÍDA
Los cargos derivan, asimismo, de una investigación policial iniciada en septiembre de 2025 y por la cual otro hombre de unos 40 años ya fue arrestado.
Clarke comparecerá ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, en el centro de Londres, el próximo 21 de octubre.
El actor logró reconocimiento por su papel como Mickey Smith en la serie británica ‘Doctor Who’ y recibió el premio Laurence Olivier a mejor actor revelación en 2003 y el BAFTA de estrella emergente en 2009.
En cambio, la Academia de Cine y Televisión Británica (BAFTA) ya suspendió su reconocimiento a la contribución al cine y su membresía en 2021, después de las acusaciones de acoso sexual y hostigamiento presentadas por 20 mujeres y recogidas por el diario ‘The Guardian’. (Con información de EFE)