¡Nos la hicieron! Reportan usuarios fallas en ViX y TV Azteca Online durante la transmisión de la ceremonia inaugural del Mundial
Usuarios que pagaron desde meses atrás el acceso al contenido exclusivo del Mundial en streaming se quedaron sin poder ver en vivo la esperada ceremonia encabezada por Shakira
La esperanza quedó más que “muerta” cuando arrancó la ceremonia inaugural y el servicio de streaming de ViX dejó de funcionar para numerosos suscriptores, quienes se quedaron sin la oportunidad de ver la fiesta musical y colorida encabezada por Shakira.
Frases como “Algo no está funcionando con nuestro servidor” o “Estamos trabajando para solucionarlo” aparecían en las pantallas de los clientes, quienes no podían acceder a la transmisión en vivo. En algunos casos, además, únicamente se mostraba una pantalla en negro mientras el audio continuaba funcionando.
“Arreglen el tráfico en la app, no deja entrar”, “Me quitó la contraseña y no me deja restablecerla” y “Arreglen su transmisión” fueron algunos de los reclamos publicados por los usuarios en las redes sociales de ViX, tanto en Facebook como en X.
¿QUÉ PASÓ CON LA TRANSMISIÓN DEL MUNDIAL?
Algunos usuarios recomendaron seguir el evento a través de la señal en línea de TV Azteca; sin embargo, otros también reportaron un “Error 503” en el sitio web de la televisora mexicana, quedándose igualmente sin la posibilidad de ver la ceremonia por esa vía.
Quienes pudieron seguir el espectáculo sin contratiempos fueron los televidentes que lo vieron por televisión abierta, situación que provocó molestia entre buena parte de la audiencia, según lo reflejado en redes sociales.
Hasta minutos antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica, la señal no había sido restablecida por completo. Algunos usuarios reclamaron que la transmisión permanecía “atorada” en la publicidad, mientras únicamente se escuchaba el audio del evento.
Para acceder a todos los partidos del Mundial era necesario contar con una suscripción a ViX Premium, cuyo costo ronda los 150 pesos mensuales, además de adquirir el Pase Mundial 2026, disponible mediante un pago único de 999 pesos.
¿Y tú, tuviste fallas en el streaming? ¡Cuéntanos dónde pudiste ver la ceremonia!