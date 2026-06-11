¡Nos la hicieron! Reportan usuarios fallas en ViX y TV Azteca Online durante la transmisión de la ceremonia inaugural del Mundial

La esperanza quedó más que “muerta” cuando arrancó la ceremonia inaugural y el servicio de streaming de ViX dejó de funcionar para numerosos suscriptores, quienes se quedaron sin la oportunidad de ver la fiesta musical y colorida encabezada por Shakira.

Frases como “Algo no está funcionando con nuestro servidor” o “Estamos trabajando para solucionarlo” aparecían en las pantallas de los clientes, quienes no podían acceder a la transmisión en vivo. En algunos casos, además, únicamente se mostraba una pantalla en negro mientras el audio continuaba funcionando.

“Arreglen el tráfico en la app, no deja entrar”, “Me quitó la contraseña y no me deja restablecerla” y “Arreglen su transmisión” fueron algunos de los reclamos publicados por los usuarios en las redes sociales de ViX, tanto en Facebook como en X.