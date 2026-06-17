Orgullo de Saltillo: A una década de su partida, Rubén Aguirre sigue vivo como el inolvidable Profesor Jirafales

Sin duda, uno de los talentos más famosos originarios de Saltillo fue Rubén Aguirre, conductor, locutor, actor y guionista que dejó un legado en la cultura latina gracias a su personaje más famoso: el Profesor Jirafales. Por ello, es recordado a 10 años de su fallecimiento. Y es que aún vive en la memoria colectiva su personaje del ‘Profesor Jirafales’, un hombre entregado a su vocación, aunque algo enojón, que mantuvo un eterno romance con ‘Doña Florinda’, a quien siempre visitaba en la vecindad con un gran ramo de rosas rojas; un papel al que dio forma en colaboración con Roberto Gómez Bolaños, a quien conoció en 1968 y con quien mantuvo una relación profesional hasta 1995, cuando dejó de transmitirse el programa Chespirito. Quien fuera ingeniero agrónomo de profesión se decantó por la locución y los escenarios cuando emigró de Monterrey a la Ciudad de México a finales de los años 50 y comenzó a trabajar en Televisión Independiente de México. Sin embargo, el paso definitivo en su carrera llegó cuando su camino se cruzó con el de “Chespirito”.

UNA CARRERA SOÑADA Así participó en proyectos como Los Supergenios de la Mesa Cuadrada y Chespirotadas (ambos de 1968 a 1969), Chespirito (1972-1973), El Chapulín Colorado (1970-1992) y El Chavo del 8 (1971-1992), donde inmortalizó personajes como el simpático y alocado Lucas Tañeda, el sargento Refugio Pazguato, el gánster Rufino Rufián y, por supuesto, el Profesor Jirafales. Después de su separación de Chespirito, siguió activo en la televisión participando en la telenovela juvenil Soñadoras (1998). Dos años después fue la voz oficial del programa Atínale al Precio, aunque fue sustituido meses más tarde por Héctor Sandarti. Posteriormente se dedicó a realizar giras por todo el país con diversos circos, que tenían como principal atractivo la presencia del Profesor Jirafales. La sombra del retiro comenzó a seguirlo en 2007, cuando sufrió un accidente automovilístico en la Ciudad de México que tuvo graves consecuencias tanto para él como para su esposa, Consuelo de los Reyes. Ella perdió una pierna y él sufrió una severa lesión en la columna vertebral, cuya secuela fue un dolor crónico que en ocasiones lo incapacitaba para trabajar, motivo por el cual se retiró en 2013.

En 2015 publicó el libro ‘Después de Usted’, en el que permitía al lector acercarse a uno de los programas más importantes de la televisión, Chespirito, y a todo lo que se generó en torno a él y a su creador, además de abordar los conflictos entre el elenco, la disputa por los derechos de los personajes y otros temas relacionados.

Después de un largo tiempo con problemas de salud, incluyendo diabetes, la condición de Rubén Aguirre se complicó con una neumonía que lo llevaría a la muerte el 16 de junio de 2016, tan solo dos días después de haber celebrado su cumpleaños número 82. (Con información de El Universal)

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