Grammy apuesta por el pop asiático y la música latina con nuevas categorías para 2027

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    Grammy apuesta por el pop asiático y la música latina con nuevas categorías para 2027
    Dudas. Fanáticos del K-pop cuestionaron el momento en que se anunció la nueva categoría de Pop Asiático, coincidiendo con el regreso de BTS. FOTO: ARCHIVO / AP

La Academia de la Grabación renovó sus reglas y amplió sus reconocimientos para reflejar la diversidad y el crecimiento de la industria musical global

Un revuelo causó la confirmación de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, debido a que para la próxima edición de los Grammy debutarán cinco nuevas categorías, entre las que destacan Mejor Interpretación de Pop Asiático y Mejor Canción Latina, algo que para algunos tiene un doble sentido.

“El extraordinario crecimiento que se ve en la música”, destacando que “los cambios hechos por los miembros de la Recording Academy hablan de la amplitud de la industria musical de hoy y de los numerosos géneros, oficios y creadores que la moldean”, dijo Harvey Mason Jr. en un comunicado.

Las cinco nuevas categorías son: Mejor Interpretación de Pop Asiático, Mejor Interpretación de R&B en Dúo o Grupo, Mejor Interpretación Vocal de Pop Tradicional, Mejor Álbum de Folk Tradicional y Mejor Canción Latina.

¿QUÉ PASÓ EN LOS GRAMMY?

Llama la atención la nueva categoría de Mejor Canción Latina, que premiará a las canciones en las que el español predomine, con más del 51 por ciento de la letra, confirmando que este idioma tiene cada vez más presencia en el panorama musical internacional.

Esta nueva categoría aparece después de que el puertorriqueño Bad Bunny hiciera historia en la edición 68 de los Grammy al convertirse en el primer artista en ganar el premio a Álbum del Año con un disco íntegramente en español.

La Academia de la Grabación ya no solo depende de los Latin Grammy para valorar la música en este idioma, sino que añade una nueva categoría a las ya existentes: Mejor Álbum de Pop Latino, Mejor Álbum de Música Mexicana (incluida la tejana), Mejor Álbum de Jazz Latino, Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo y Mejor Álbum de Música Tropical Latina.

¿LA TRAMPA O COMPRA?

La creación de una categoría dedicada a la música asiática es otra de las grandes sorpresas, en medio del auge del K-pop, que arrasó internacionalmente en 2025, y del regreso, en julio del año pasado, de la banda surcoreana BTS, la más emblemática del género, algo que algunos fanáticos han cuestionado.

Y es que en la edición de 2026 de la ceremonia, Rosé y Bruno Mars compitieron en dos de las categorías más importantes gracias a ‘APT’., cuando aún no existía una categoría específica para este tipo de propuestas. Por ello, algunos seguidores consideran que la nueva distinción llega en un momento “sospechosamente perfecto” para el regreso del grupo de Hybe.

Con estas nuevas categorías, la academia estadounidense aspira a abrirse a una mayor diversidad musical y a dar voz a artistas y expresiones que generalmente quedan relegados a un segundo plano dentro de las instituciones.

En su comunicado, la academia también anunció un nuevo proceso de votación, permitiendo a los expertos de distintos géneros participar en hasta 15 categorías.

https://vanguardia.com.mx/show/charla-exclusiva-taylor-swift-revela-como-jessie-inspiro-la-cancion-principal-de-toy-story-5-LB21463558

Además, informó sobre una actualización en los criterios de Mejor Nuevo Artista, Mejor Álbum Histórico y Mejores Notas de Álbum, así como en la elegibilidad de los álbumes y en las recompensas para los compositores. (Con información de EFE)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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