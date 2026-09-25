¡Van contra Carín León! Ya van 800 fans de Las Vegas interesados en demanda colectiva por concierto cancelado

Aún no terminan las consecuencias para Carín León luego de que no llegara a dar el concierto en The Sphere de Las Vegas. A una semana de que comenzara el movimiento de los fanáticos para tomar acciones legales, ya son más de 800 los seguidores que completaron el formulario oficial para una eventual demanda colectiva. El grupo reclama los gastos que realizaron con motivo del espectáculo que estaba programado para el pasado 10 de septiembre y que finalmente fue reprogramado para 2027. Durante el programa ‘Sale el Sol’, Joanna Vega-Biestro presentó el caso de los fanáticos que buscan organizarse para iniciar una acción legal contra el cantante y explicó que la iniciativa surgió después de que varios asistentes manifestaran su molestia por los gastos de vuelos, hoteles y otros servicios que contrataron para acudir al concierto.

PROCESO LEGAL La periodista entrevistó a Mariela Ruye, quien encabeza la iniciativa y se ha encargado de contactar a los seguidores afectados. La organizadora explicó que, hasta el momento, cuentan con 1,700 personas dentro de un grupo de WhatsApp y 845 formularios llenados, aunque aclaró que todavía falta revisar la documentación de cada persona antes de determinar quiénes podrían formar parte del eventual proceso legal. “Pues ahorita llevamos 1,700 miembros en el grupo de WhatsApp y formularios rellenados, 845. Estamos de acuerdo que, a pesar de los formularios rellenados, todavía, después de que prosiga esto, se va a tener que hacer como una rectificación de que todas las personas que hayan rellenado su formulario también tengan los documentos que se requieren para iniciar el proceso legal”.

Mariela explicó que ya cuentan con asesoría legal, pero que actualmente se encuentran en una etapa de recopilación de evidencias. Los afectados que llenaron el formulario deberán enviar documentos que permitan comprobar los gastos realizados y, posteriormente, los abogados determinarán quiénes cumplen con los requisitos necesarios para eventualmente presentar la demanda. “La asesoría legal ya la tenemos. Sin embargo, estamos, les vuelvo a comentar, organizando todo porque ya, después de que obviamente se están mandando correos, ya las personas que han rellenado el formulario ahora tienen que mandar la evidencia. Ya que tengamos globalizado todo eso, pues ahora sí nos sentamos con los abogados para determinar quiénes sí cumplen con los requisitos, quiénes sí tienen todo y de ahí partir para hacer formalmente esta demanda colectiva, en caso de que se pueda proceder”.

La organizadora también reconoció que el proceso no es sencillo, debido a que los gastos realizados por cada asistente fueron diferentes. Mientras algunas personas pagaron determinados hoteles y vuelos, otras tuvieron gastos distintos, por lo que actualmente están analizando cuál sería la vía legal para incluir esas diferencias dentro de una eventual demanda colectiva. (Con información de Agencia México)