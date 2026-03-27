$!Pa’l Norte eleva gasto de saltillenses; desembolsan hasta 22 mil pesos

Este fin de semana se realiza en Monterrey el festival de música Pa’l Norte, “uno de los eventos que más saltillenses reúne fuera de la ciudad”. VANGUARDIA estuvo presente y charló con los originarios de la capital coahuilense para conocer sus perspectivas respecto a costos y entretenimiento. Una familia que pidió el anonimato aseguró que invirtió cerca de 22 mil pesos en acudir los tres días al evento, considerando precios de los boletos y el hospedaje. Detallaron que invirtieron cerca de 7 mil pesos en el abono con boletos para los tres días del festival, además de 15 mil en la renta de un Airbnb, también para los tres días de concierto.

Este año, los platillos de comida, que consistieron principalmente en tacos, hot dogs y hamburguesas, rondaron entre 250 y 300 pesos, mientras que el vaso de cerveza —con dos medias— costó 180 pesos. Otros asistentes provenientes de Saltillo aseguraron que gastaron hasta 2 mil pesos en transporte, considerando que llenan el tanque de gasolina de ida y vuelta para los tres días. Los visitantes coincidieron en su mayoría en que acudieron este viernes para ver las presentaciones de Tyler, The Creator y Deftones, aunque también fueron mencionados otros artistas como El Bogueto o 31 Minutos.

Jóvenes que se identificaron como Checo, Alex y Fernando aseguraron que compraron los boletos para los tres días en formato “abono” por 6 mil pesos. El joven Diego Flores comentó haber invertido cerca de 9 mil pesos en un paquete que incluyó los boletos para los tres días y el transporte, aunque también cargó con cerca de 5 mil pesos en total para las comidas y las bebidas.

LOS QUE ESPERAN PARA PRÓXIMAS EDICIONES Los entrevistados comentaron que para los próximos años, o bien en algún festival saltillense, les gustaría ver a artistas como Sir Chloe, King Gizzard & the Lizard Wizard e incluso Enjambre, que quedó pendiente tras la cancelación del Festival Cactus en 2023. También fueron mencionados artistas como Metallica y, en general, bandas de rock, pues “le hace mucho rock a Saltillo”. A los asistentes se les preguntó qué consideran que requiere Saltillo para tener eventos de la magnitud y alcance de Pa’l Norte.

En ese sentido, jóvenes que se identificaron como Sofía y Óscar expusieron que a la ciudad le hace falta infraestructura para recibir conciertos, así como promocionarse como un destino para eventos. Respecto a la infraestructura, coincidieron el joven Diego Flores y otro grupo de amigos que se identificaron como Fernando, Saúl y Paco.