Pa’l Norte eleva gasto de saltillenses; desembolsan hasta 22 mil pesos

Pa’l Norte eleva gasto de saltillenses; desembolsan hasta 22 mil pesos

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Alonso Flores Ramírez
por Alonso Flores Ramírez

Fanáticos del evento coincidieron en que a Saltillo le hacen falta infraestructura y promoción para recibir eventos de la misma magnitud

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/ 27 marzo 2026
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Este fin de semana se realiza en Monterrey el festival de música Pa’l Norte, “uno de los eventos que más saltillenses reúne fuera de la ciudad”.

VANGUARDIA estuvo presente y charló con los originarios de la capital coahuilense para conocer sus perspectivas respecto a costos y entretenimiento.

Una familia que pidió el anonimato aseguró que invirtió cerca de 22 mil pesos en acudir los tres días al evento, considerando precios de los boletos y el hospedaje.

Detallaron que invirtieron cerca de 7 mil pesos en el abono con boletos para los tres días del festival, además de 15 mil en la renta de un Airbnb, también para los tres días de concierto.

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Este año, los platillos de comida, que consistieron principalmente en tacos, hot dogs y hamburguesas, rondaron entre 250 y 300 pesos, mientras que el vaso de cerveza —con dos medias— costó 180 pesos.

Otros asistentes provenientes de Saltillo aseguraron que gastaron hasta 2 mil pesos en transporte, considerando que llenan el tanque de gasolina de ida y vuelta para los tres días.

Los visitantes coincidieron en su mayoría en que acudieron este viernes para ver las presentaciones de Tyler, The Creator y Deftones, aunque también fueron mencionados otros artistas como El Bogueto o 31 Minutos.

Jóvenes que se identificaron como Checo, Alex y Fernando aseguraron que compraron los boletos para los tres días en formato “abono” por 6 mil pesos.

El joven Diego Flores comentó haber invertido cerca de 9 mil pesos en un paquete que incluyó los boletos para los tres días y el transporte, aunque también cargó con cerca de 5 mil pesos en total para las comidas y las bebidas.

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LOS QUE ESPERAN PARA PRÓXIMAS EDICIONES

Los entrevistados comentaron que para los próximos años, o bien en algún festival saltillense, les gustaría ver a artistas como Sir Chloe, King Gizzard & the Lizard Wizard e incluso Enjambre, que quedó pendiente tras la cancelación del Festival Cactus en 2023.

También fueron mencionados artistas como Metallica y, en general, bandas de rock, pues “le hace mucho rock a Saltillo”.

A los asistentes se les preguntó qué consideran que requiere Saltillo para tener eventos de la magnitud y alcance de Pa’l Norte.

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En ese sentido, jóvenes que se identificaron como Sofía y Óscar expusieron que a la ciudad le hace falta infraestructura para recibir conciertos, así como promocionarse como un destino para eventos.

Respecto a la infraestructura, coincidieron el joven Diego Flores y otro grupo de amigos que se identificaron como Fernando, Saúl y Paco.

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Ellos también aseguraron que a Saltillo le hace falta un lugar al aire libre que pueda albergar un evento tan grande y donde los asistentes puedan, además, pasear y vestir con libertad, como sucede en el Parque Fundidora.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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