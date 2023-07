Para Ver en el Asiento (del Cine): ‘Barbie’

Desde mi perspectiva masculina, sin hipocresías ni inventos, me sentí avergonzado: conforme iba pasando la cinta, con un primer acto sacado de un comercial de Mattel, pero que poco a poco empieza a tomar el tono por donde va la trama, me terminé de dar cuenta que como hombres nos sentimos dueños de todo (hasta de las personas), nos creemos que podemos dar un primer paso sin pedir permiso, dañar sin temor a las repercusiones y tomar partida sin percatarnos que, altamente probable, la persona que está a nuestro lado puede, o es, mejor que nosotros.

Lo que hicieron Robbie y Gosling en pantalla fue espectacular, siempre cuidados por un gran guión escrito por la propia Gerwig y su marido, el también cineasta, Noah Baumbach (que si no saben quién es, muchos lloramos con la película “Historias de un Matrimonio”, estelarizada por Scarlett Johansson y Adam Driver).

Sin embargo, puedo decir con la mano en la cintura que “Barbie” es la coronación de su carrera como realizadora. El cast de esta película es increíble (algo en lo que tiene en común con su competidora en el estreno del finde pasado, Oppenheimer). Desde Margot Robbie y Ryan Gosling, hasta Michael Cera, America Ferrera, Dua Lipa, Emma McKey, Simu Liu y los que ayudan a darle el rumbo a esta cinta: Will Ferrell, Kate McKinnon, y la pequeña Ariana Greenblatt.

Ya amaba a Greta Gerwig desde que salió, como un personaje secundario, en “Amigos con Derechos”, protagonizada por Natalie Portman y Ashton Kutcher. Posteriormente me dejó con un gran sabor de boca en la primera cinta que vi de ella como directora en “Lady Bird” y me “me enamoró” aún más cuando hizo la adaptación de “Mujercitas”.

El fin de semana pasado vi Barbie dos veces. Sí, soy un hombre. Sí, tengo conductas machistas y misóginas. Y sí, estoy a punto de escribir una crítica sobre la película que mejor he visto, desde mi masculino privilegio, ha abordado el tema del patriarcado y lo que ha tenido que vivir (aguantar) la mujer ante una sociedad severamente inclinada a favor de la figura del varón.

La forma caricaturezca con la que Gosling desarrolla con su personaje de Ken, tocando el tema del patriarcado es, por demás, ¡brillante! Y es que en verdad, para aquellos hombres que leen esto, a veces (siempre) somos unos completos imbéciles. Creo que la escena que más tocó fibras en mí (e irónicamente redactando esto) es cuando muestran como los Kens piensan que lo que ellos hacen siempre es “cool” y e interesante: pláticas sobre algún deporte al que son aficionados, temas de interés general o cultural que dominan y mostrar alguna habilidad en la que somos buenos, como forma de coqueteo.

Ahora, el gran peso de esta cinta: Margot Robbie. Desde la cinta “Focus”, con Will Smith, había notado que Robbie no era la típica actriz que iba a destacar por su belleza en pantalla (la cual no está en tela de juicio), sino que su manera de interpretar los diálogos en sus cintas tenían un razgo muy peculiar: todo lo que sale de la boca de Robbie es convencedor.

Y es que, como se ha visto fuera de pantalla, la actriz australiana de 33 años, es una mujer sumamente inteligente y creo, quiero creer, que Gerwig le dio mucha libertad para improvisar, ejecutar y hablar como la Barbie que se da cuenta de lo increíblemente patético que es el mundo, cuando un hombre está al poder.