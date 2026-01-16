‘No me van a doblar’: Salinas Pliego denuncia persecución política del gobierno

Noticias
/ 16 enero 2026
    ‘No me van a doblar’: Salinas Pliego denuncia persecución política del gobierno
    Sostiene que las decisiones legales y administrativas en su contra forman parte de una estrategia para ejercer presión. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

El empresario señaló que las acciones en su contra, vinculadas a adeudos fiscales y a decisiones judiciales recientes, constituyen una estrategia de persecución política

CDMX.- El empresario Ricardo Salinas Pliego reiteró este viernes en su cuenta de X que es objeto de una persecución política, luego de que diversas instancias judiciales y fiscales determinaran que sus empresas tienen adeudos pendientes con las autoridades tributarias.

En publicaciones recientes, Salinas Pliego sostuvo que las decisiones legales y administrativas en su contra forman parte de una estrategia para ejercer presión por su crítica constante al gobierno federal. “Si es persecución política en mi contra”, escribió en X, donde también afirmó: “A mí no me van a doblar”.

Los señalamientos se producen horas después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmara que el empresario fue notificado por el Servicio de Administración Tributaria de que debe pagar un adeudo fiscal por miles de millones de pesos, derivado de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que validó el requerimiento.

Salinas Pliego ha enfrentado en años recientes diversas disputas con el fisco mexicano que se han resuelto en tribunales, incluidos fallos que han ordenado el pago de obligaciones tributarias, algunos de ellos por montos millonarios.

Además de las publicaciones en redes, el empresario presentó recientemente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un expediente en el que acusa al Estado mexicano de hostigamiento fiscal, judicial y administrativo diseñado para silenciar sus críticas y restringir su participación en el debate público, según reportes de medios que cubren la denuncia internacional.

La denuncia ante la CIDH detalla, de acuerdo con versiones periodísticas, presuntas violaciones a derechos humanos, incluyendo la criminalización de la crítica y el uso político del aparato fiscal, argumentos que han sido utilizados por Salinas Pliego y su entorno como sustento de la tesis de persecución.

Por su parte, el gobierno federal ha señalado que las resoluciones judiciales y fiscales se derivan de la aplicación de la ley y no de motivaciones políticas, y que los procedimientos correspondientes han seguido los cauces legales establecidos.

El enfrentamiento mediático y legal entre Salinas Pliego y las autoridades ha marcado un capítulo relevante en la relación entre sectores empresariales críticos y el gobierno, en medio de un contexto de disputas sobre cumplimiento fiscal, debates políticos y la creciente atención al papel del poder económico en el debate público. Con información de El Universal

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

