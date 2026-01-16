Hallan con vida a Leonardo Escobar, catedrático colombiano desaparecido en Nuevo León

MONTERREY, NL.- La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que fue hallado con vida el colombiano desaparecido desde el pasado 2 de enero en el Aeropuerto Internacional de Monterrey. A través de sus redes sociales, la FGJNL confirmó que Leonardo Ariel Escobar Barrios, de 42 años fue encontrado en el ayuntamiento de Juárez. “La #FiscalíaNL informa que gracias a los esfuerzos coordinados de las autoridades de seguridad del Estado y la federación, el ciudadano originario de Colombia, Leonardo Ariel Escobar Barrios, fue localizado con vida en el municipio de Juárez, NL”, publicó. TE PUEDE INTERESAR: Más de 100 elementos realizan la búsqueda de colombiano desaparecido en Nuevo León

DESAPARICIÓN DE LEONARDO Autoridades de Nuevo León emitieron un reporte de búsqueda ante la desaparición de un hombre de origen colombiano, catedrático y escritor, Leonardo Ariel Escobar Barrios, de 42 años, quien había desaparecido desde el pasado 2 de enero tras arribar al Aeropuerto Internacional de Monterrey. El hombre tiene el cabello negro, abundante, corto y rizado; es de tez morena clara; café oscuro, nariz pequeña; boca pequeña con labios delgados, mide 1.75 metros, es de complexión delgada y como señas particulares tiene un lunar en la mejilla derecha a la altura de fosa nasal. También tiene un lunar en la ceja derecha, una pequeña verruga en la orilla de la fosa nasal, una cicatriz en el glúteo del lado derecho. Más de 100 elementos de distintas corporaciones realizaron la búsqueda del catedrático Leonardo Ariel Escobar Barrios; el Fiscal General de Justicia del estado, Javier Enrique Flores Saldívar, dijo que con base a las investigaciones y evidencias tienen motivos para creer que el colombiano permanecería todavía en territorio estatal. "La evidencia que tenemos es que al parecer anda todavía por estos lugares", afirmó. En el despliegue confirmó la participación de más de 100 elementos entre personal de la Fiscalía General de Justicia del estado, la Comisión de Búsqueda y también se han sumado efectivos de las policías de Apodaca y Pesquería. "Para hacer una búsqueda en los últimos lugares en los que se tuvo conocimiento (de su presencia)", estableció. Los datos que tienen se desprenden de la revisión de cámaras de seguridad del Aeropuerto Internacional de Monterrey y alrededores. El Fiscal General de Justicia del estado dijo que al momento el celular del desaparecido no se ha utilizado porque al parecer permanece entre sus pertenencias en el Aeropuerto. Flores Saldívar descartó un caso de desaparición forzada como acusa el personal de la Universidad Iberoamericana de Puebla, institución para la cual trabaja el colombiano. "La evidencia que tenemos no apunta hacia allá en este momento", sostuvo.