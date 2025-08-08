Tiene prioridades: Falta Paulina Rubio a audiencia por custodia de su hijo; andaba de vacaciones en Grecia

    Tiene prioridades: Falta Paulina Rubio a audiencia por custodia de su hijo; andaba de vacaciones en Grecia
    Paulina Rubio desató controversia tras faltar a una audiencia judicial clave en Miami en medio de una tensa batalla por la custodia de su hijo Andrea Nicolás. FOTO: ESPECIAL

La jueza otorgó la custodia temporal al padre, Colate, y ordenó que el menor viaje a España acompañado por su madre; sin embargo, Rubio no cumplió dicho mandato, lo que podría acarrear sanciones

Paulina Rubio enfrenta un nuevo capítulo en la disputa legal por la custodia de su hijo Andrea Nicolás, tras ausentarse de una audiencia judicial clave en Miami el pasado 6 de agosto. En dicha sesión se revisarían aspectos relacionados con el régimen temporal que una jueza otorgó en julio a su expareja, el empresario español Nicolás Vallejo-Nágera, conocido como Colate. Mientras el padre acudió puntualmente, la artista se encontraba en las Islas Griegas de vacaciones, según informó su defensa.

En julio, la jueza autorizó que Andrea Nicolás pasara el verano con su padre en España. La decisión se sustentó, entre otros motivos, en la existencia de dos causas penales abiertas en ese país contra Rubio, una de ellas por presunto maltrato al menor. Como parte de la resolución, la cantante debía entregar personalmente al joven en el aeropuerto de Barajas y recogerlo al final del periodo vacacional, orden que, según fuentes judiciales, no ha cumplido.

Durante la audiencia fallida de agosto, Colate reiteró su intención de hacer valer sus derechos como padre e incluso analizó la posibilidad de presentar una denuncia por incumplimiento. Uno de los temas señalados por su defensa fue que, durante un viaje previo, el adolescente habría estado solo en el aeropuerto de Miami y sin recursos para cubrir gastos en Burgos, España.

La representante legal de Rubio, Sandra Hoyos, reconoció que existen diferencias entre madre e hijo, pero propuso que las terapias psicológicas ordenadas por el tribunal se realicen por separado con cada progenitor, con el objetivo de que el joven pueda expresarse sin presión. Sin embargo, el reporte de la trabajadora social a cargo del caso señaló que el adolescente ha presentado episodios constantes de ansiedad y solo ha asistido a tres sesiones con un especialista, lo que encendió alertas sobre su bienestar emocional.

¿Qué pasó con Paulina Rubio y su hijo?

Este enfrentamiento legal tiene antecedentes recientes. El pasado 22 de mayo, en el programa Expreso de la Mañana de Foro TV, se informó que Rubio fue acusada de agredir físicamente a su hijo durante un incidente en su residencia de Estados Unidos. Según las versiones difundidas, el altercado ocurrió cuando el menor se negó a entregarle su teléfono móvil. “Paulina Rubio es señalada de abuso contra su hijo Nico. En una corte de Florida, se alegó que la cantante mexicana Paulina Rubio le quitó el teléfono a su hijo ‘Nico’ de 14 años, le pegó y abusó físicamente de él”, señalaron en la transmisión.

La controversia también se trasladó al terreno mediático cuando Colate expresó su inconformidad por la publicación de fotografías de su hijo en la revista Hola sin su autorización, como parte de un reportaje del Día de las Madres. Aunque Rubio mantiene que continúa siendo la madre custodial, la medida de julio fue calificada por la corte de Florida como un “descanso de ambos padres” y no como una pérdida definitiva de custodia.

El conflicto por Andrea Nicolás se arrastra desde 2012, cuando la pareja se separó. Desde entonces, han protagonizado múltiples disputas legales en tribunales de Estados Unidos y España, con acusaciones cruzadas de manipulación y comportamientos que, según cada parte, perjudican al menor.

La jueza que lleva el caso en Miami no emitió una resolución definitiva en la audiencia de agosto. El calendario judicial establece que, si no se llega a un acuerdo, el juicio final podría celebrarse a principios de 2026. Mientras tanto, persisten las tensiones públicas y privadas, con un hijo en el centro de una disputa que mezcla elementos legales, familiares y mediáticos.

