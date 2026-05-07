¡Orgullo mexicano! Premia el Instituto Británico de Cine a Guillermo del Toro

No es una sorpresa que el mexicano Guillermo del Toro fuera celebrado y homenajeado esta semana con el máximo reconocimiento que otorga el British Film Institute, algo que ha tenido eco a nivel internacional y que reconoce su talento detrás de la cámara y en la creación de historias. Es conocido internacionalmente que el Instituto Británico de Cine elige cuidadosamente a quienes homenajea en su evento anual, y en esta ocasión la elección apuntó al director de ‘Frankenstein’ y ‘La Cumbre Escarlata’. “Para un hombre que durante 30 años ha intentado hacer convivir lo brutal y lo bello, nunca he hecho una película por la que no estuviera dispuesto a morir”, expresó Del Toro ante la audiencia al momento de subir por su reconocimiento.

¿QUÉ PASÓ CON GUILLERMO DEL TORO? Aunque siempre se ha mostrado orgulloso de ser mexicano, Guillermo ha construido una sólida carrera fuera de su país, logrando inmortalizar su nombre y estilo cinematográfico a nivel internacional, motivo por el cual agradeció el reconocimiento. “Nací en México, geográfica, espiritual y físicamente, pero con los años mi alma ha pertenecido a muchas partes del mundo, incluida Inglaterra, y el Reino Unido me ha dado muchísimo”, expresó el director de Pinocchio.

Mi alma ha pertenecido a muchas partes del mundo, incluida Inglaterra, y el Reino Unido me ha dado muchísimo”.

El galardón que le entregó Cate Blanchett es conocido como el BFI Fellowship, y durante la ceremonia la actriz australiana destacó la labor del mexicano, con quien compartió el proyecto ‘Nightmare Alley’. “Salvaje y entretenido, a menudo hilarante y con frecuencia aterrador, Guillermo del Toro ofrece una visión de aquello contra lo que debemos protegernos, al tiempo que nos recuerda por qué debemos luchar y qué debemos preservar, como el amor, la belleza, la vida del espíritu y el toque de la mano humana”, dijo la actriz australiana.

UN EJEMPLO DEL CINE Con 61 años, Del Toro se encuentra preparando su próximo proyecto, luego de su paso por la temporada de premios gracias a su versión de ‘Frankenstein’ junto a Jacob Elordi y Oscar Isaac. “El BFI protege no solo el cine británico, sino también el cine como forma de arte y mantiene viva esa fe. Por eso este honor es tan inmenso. Creo en el British Film Institute como un faro cultural en una época en la que se nos dice que la cultura no es importante”, expresó el jalisciense durante su discurso.

Además, Jay Hunt, presidenta del instituto, describió a Guillermo del Toro como “un referente de excelencia creativa”.

El mexicano se une así a la distinguida lista de homenajeados, entre ellos David Lean, Bette Davis, Elizabeth Taylor, Orson Welles, Martin Scorsese, Tom Cruise, Christopher Nolan y Tilda Swinton, entre otros.

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