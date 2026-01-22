‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro logra 9 nominaciones al Óscar, pero queda fuera como mejor director

Guillermo del Toro vuelve a posicionarse en la élite del cine internacional con Frankenstein, una adaptación largamente esperada que lo coloca nuevamente en la contienda por los Premios de la Academia. En la edición 98 de los Premios Óscar, la cinta consiguió un total de nueve nominaciones, incluida la de Mejor Película, una de las categorías más competitivas de la ceremonia. A pesar de la expectación, el nombre del cineasta mexicano no apareció en la terna de Mejor Director, una ausencia que generó debate entre críticos y seguidores. No obstante, la fuerza del proyecto confirma la vigencia creativa de Del Toro, quien ha construido una filmografía reconocida por su identidad visual y profundidad emocional.

El director ya cuenta con tres premios Óscar en su trayectoria: dos obtenidos en 2018 por La forma del agua (Mejor Película y Dirección) y uno más en 2023 por Pinocho, como Mejor Película Animada. Estos antecedentes refuerzan el peso simbólico de su regreso con una obra tan personal como Frankenstein. FRANKENSTEIN, UN PROYECTO DE TODA UNA VIDA La relación de Guillermo del Toro con Frankenstein se remonta a su infancia. A los 11 años, el cineasta leyó la novela de Mary W. Shelley, una experiencia que marcó su vocación artística y definió su deseo de dedicarse al cine. Desde entonces, adaptar esta historia se convirtió en un objetivo constante. Ese sueño comenzó a tomar forma hace más de 30 años, pero no fue sino hasta 2025 cuando logró concretarlo en pantalla. Lejos de una adaptación tradicional, Del Toro propone una nueva mirada sobre la criatura, enfocándose en temas como la paternidad, la creación y el abandono emocional.