Pedro Torres convirtió a ‘La Incondicional’ de Luis Miguel en un ícono de los 90’s... ¿por qué causó tanta polémica?

El productor y director saltillense Pedro Torres Castilla revolucionó el formato tradicional del videoclip al apostar por un estilo cinematográfico tipo melodrama, con narrativa emocional, fotografía cuidada y una puesta en escena ambiciosa. La Incondicional mostró a Luis Miguel en un entorno militar, rompiendo con su imagen juvenil y proyectándolo como un artista maduro, elegante y disciplinado, redefiniendo su carrera.

El proyecto elevó el estándar de producción en la música latina y consolidó al videoclip como una obra artística, más allá de un simple recurso promocional. TE PUEDE INTERESAR: Fallece Pedro Torres Castilla, productor y director saltillense, a los 72 años EL CORTE DE CABELLO Y LA POLÉMICA CON SEDENA La producción estuvo marcada por la intervención de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), que exigió rapar la cabellera de Luis Miguel, uno de los rasgos más emblemáticos de su imagen pública. El cantante se resistió, generando alta tensión durante la grabación. Finalmente, aceptó un recorte parcial en la nuca y los costados, utilizado solo en tres tomas, mientras el resto se resolvió con trucos de cámara. Este episodio se convirtió en una de las polémicas más recordadas en la historia del pop mexicano, fortaleciendo el mito alrededor del videoclip.