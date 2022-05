Pelea en las redes: Kristoff dice que Omar Chaparro es un ‘actor bastante mediocre’

Ya se habla de “team Chaparro” o “team Kristoff” en la reciente disputa en redes sociales que protagonizaron ambos personajes de la industria audiovisual mexicana. Todo inició cuando el actor y comediante Omar Chaparro, en una entrevista en el programa “Pinky Promise” de Karla Díaz, señaló que nunca trabajaría ni con Horacio Villalobos ni con Kristoff Raczynski porque “están enojados con la vida”.

“Son dos personajes que siempre me han tirado mier... se dedican a hablar mal de los demás. Lo respeto, pero prefiero no convivir con personas que viven de estar señalando y viendo los errores de los demás. No trabajaría con Horacio Villalobos ni con Kristoff. No hablan mal de mí hablan mal de todos. Están enojados con la vida”, dijo Chaparro en el programa. Declaraciones que se viralizaron en distintas redes sociales.