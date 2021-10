Peter Scolari actor de “Newhart” y “Girls” muere a la edad de 66 años

Peter Scolari, el versátil actor de carácter cuyos créditos de televisión incluyen a un productor yuppie en “Newhart” y a un papá en el closet en “Girls”, y quien actuó en Broadway con su amigo Tom Hanks en “Lucky Guy”, murió. Tenía 66 años.

Scolari falleció el viernes por la mañana en Nueva York después de luchar dos años contra el cáncer, de acuerdo con Ellen Lubin Sanitsky, su mánager.

Llamó por primera vez la atención como el hasta entonces desconocido compañero de reparto de Hanks en la serie de comedia “Bosom Buddies” de 1980-82 en la que sus personajes se hacían pasar por mujeres para vivir en un edificio de precio accesible, pero exclusivo para damas.

Los actores trabajaron juntos en varios proyectos más incluyendo el debut como director de cine de Hanks “That Thing You Do!” (“¡Eso que tú haces!”) de 1996 y en la obra “Lucky Guy” de Nora Ephron de 2013 sobre el columnista de diarios Mike McAlary.