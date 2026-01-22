¡Por el poder de Grayskull! ... revelan tráiler de ‘He-Man Amos del Universo’ (video)

/ 22 enero 2026
    ¡Por el poder de Grayskull! ... revelan tráiler de ‘He-Man Amos del Universo’ (video)
    La nostalgia ochentera vuelve a imponerse en Hollywood. Amazon MGM Studios y Sony Pictures México revelaron el tráiler oficial de He-Man y los Amos del Universo, confirmando el regreso cinematográfico de una de las franquicias más icónicas de los años 80. VANGUARDIA/ARCHIVO

Amazon y Sony revelan el tráiler de He-Man y los Amos del Universo, la esperada versión live-action que llegará a cines en verano de 2026

Después de décadas de espera, He-Man, Skeletor, Teela y los héroes de Eternia regresan al cine en una ambiciosa adaptación live-action de Amos del Universo. La franquicia creada por Mattel marcó a toda una generación y ahora busca consolidarse ante un público global.

El lanzamiento del teaser tráiler confirmó que la nostalgia sigue siendo una fuerza poderosa en la industria cinematográfica. Las primeras imágenes despertaron una oleada de reacciones en redes sociales, donde los fans celebraron el regreso de personajes emblemáticos.

Bajo la premisa de que “quizá ahora, más que nunca, necesitamos este tipo de héroes”, la película apuesta por un tono épico que combina acción, fantasía y un mensaje clásico de valentía y justicia.

QUIÉNES ESTÁN DETRÁS DE AMOS DEL UNIVERSO

La nueva versión de Masters of the Universe está dirigida por Travis Knight, con un guion desarrollado por Chris Butler, Aaron y Adam Nee, y Dave Callaham. El equipo creativo busca equilibrar fidelidad a la serie original con una narrativa contemporánea.

Amazon MGM Studios y Sony Pictures México encabezan la producción, apostando por una franquicia con alto valor nostálgico y potencial comercial. El proyecto ha sido desarrollado con especial cuidado visual y narrativo.

Desde su anuncio, la cinta fue concebida como un relanzamiento de gran escala, capaz de posicionar nuevamente a He-Man como un referente del cine de aventuras y fantasía.

ELENCO ESTELAR Y PERSONAJES ICÓNICOS

El reparto reúne a figuras reconocidas de la industria cinematográfica. Nicholas Galitzine interpreta a He-Man, mientras que Jared Leto da vida al temible Skeletor, uno de los villanos más recordados de la animación.

Completan el elenco Camila Mendes como Teela, Idris Elba en el papel de Man at Arms y Alison Brie como Evil-Lyn, entre otros personajes clave de Eternia.

La elección de actores ha sido uno de los puntos más comentados por los seguidores, quienes han destacado el equilibrio entre talento actoral y presencia física para encarnar a estos héroes y villanos legendarios.

SKELETOR Y EL IMPACTO DEL TRÁILER

Uno de los momentos más esperados del tráiler fue la revelación de Skeletor. La versión interpretada por Jared Leto presenta una apariencia más realista y oscura, alejándose del tono caricaturesco original.

Usuarios en redes sociales han señalado que esta reinterpretación resulta más intimidante y terrorífica, lo que eleva el nivel de amenaza del antagonista principal. La recreación visual ha sido ampliamente celebrada.

El estreno del tráiler completo confirmó que el villano intentará dominar Eternia con una presencia imponente, consolidándose como uno de los elementos más atractivos del filme.

FECHA DE ESTRENO CONFIRMADA

La película He-Man y los Amos del Universo llegará a salas de cine nacionales e internacionales en el verano de 2026. El estreno oficial está programado para el 5 de junio.

La expectativa crece conforme se acerca la fecha, especialmente entre quienes crecieron con la serie animada y ahora esperan revivirla en formato cinematográfico.

El proyecto apunta a convertirse en uno de los lanzamientos más importantes del cine de fantasía de la década.

DATOS CURIOSOS

· La serie original se estrenó en 1983· He-Man es una de las franquicias más vendidas de Mattel

· Skeletor es considerado uno de los villanos más icónicos de los 80

· El filme busca atraer a fans clásicos y nuevas generaciones

Cine

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

