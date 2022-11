En una transmisión de un programa español, Anitta reveló que no entendió quién era Isabel, momentos antes de cantar.

La política al ver la acción sonrió tímida y también se movió al ritmo de la canción, pero el momento no pasó desapercibido por los usuarios que reconocieron a Ayuso. Por su parte, la famosa tampoco prestó mucha atención al asunto y siguió cantando.

“Supe hoy (quien era) Yo tengo una publicista muy buena acá en España. Yo no tuve tiempo porque yo tuve un premio un día anterior en Nueva York (...) yo no podía ensayar ni nada, entonces llegué casi en el momento del premio. Le dije a mi publicista, yo quiero bailar a la gente y me dijo: ‘Hay una tipa muy buena, toda la gente la quiere mucho y es presidenta de la Comunidad de Madrid”, contó la artista.

Tras esto dijo que no entendió bien la referencia debido a que en su país los cargos se manejan distinto, además creyó que se trataba de una persona relacionada con las redes sociales por lo que decidió hacer su actuación frente a ella.

“En mi país hay el presidente, los estados tienen gobernador y las ciudades con prefectura, yo pensé ‘presidenta de la comunidad’... pensé que era una comunidad en Facebook de Madrid y yo no sabía que acá al estado se le dice comunidad. Ahora entiendo”.

Entre risas, la mujer dijo que ahora sabe se trata de una figura importante en el país.

“Ahí, ella sonrió para mí, pensé: ‘Buena vibra’ (...) Luego ella me dijo: ‘Ay, qué buena onda’ sonrió y todo”, recordó.

La sencillez de la intérprete de “Danzarina” también contagió a algunos usuarios en redes sociales quien se tomaron la situación con humor.

