¿Por qué Café Tacvba exigió que Universal y Warner Music retiraran su música de Spotify?

Uno de los músicos más respetados de la escena mexicana es Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba, quien se ha mantenido alejado de escándalos o polémicas del entretenimiento. Por ello sorprendió la postura que adoptó recientemente, al reclamar públicamente a sus disqueras por mantener el catálogo del grupo disponible en Spotify. Albarrán informó que la banda solicitó formalmente a Universal Music México y Warner Music México el retiro de toda su música de la plataforma, al considerar que el servicio contraviene la visión artística y los principios éticos del grupo. A través de un video difundido en redes sociales, el cantante explicó que la petición fue realizada mediante cartas entregadas a ambas disqueras, las cuales —por contrato— poseen los derechos de explotación del repertorio de Café Tacvba.

¿QUÉ DIJO RUBÉN ALBARRÁN? “En días pasados he entregado, de parte de Café Tacvba, una carta tanto a Universal Music como a Warner Music México, solicitándoles que se baje el catálogo de Café Tacvba de la plataforma Spotify”, señaló el músico. La polémica surgió luego de que Daniel Ek, director ejecutivo de Spotify, anunciara en junio pasado una inversión de 700 millones de dólares, a través de su compañía personal Prima Materia, en la empresa europea de defensa Helsing.

SPOTIFY LE RESPONDE Spotify rechazó este jueves que la empresa financie acciones bélicas, como afirmó el vocalista del grupo de rock, quien pidió a Universal Music y Warner Music México retirar el catálogo de la banda en protesta por la supuesta inversión de la plataforma en guerras. “Respetamos el legado artístico de Café Tacvba y el derecho de Rubén Albarrán a expresar sus opiniones, pero los hechos cuentan una historia distinta. Spotify no financia la guerra”, explicó la plataforma en declaraciones a EFE.