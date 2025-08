¿Por qué Ninel Conde y Olivia Collins están peleadas? Por esto serían rivales las nominadas en LCDLF3

Los comentarios en redes no se hicieron esperar. Algunos usuarios consideran que las actitudes que ambas han mostrado dentro de la casa responden a diferencias de personalidad ; otros apuntan a una supuesta rivalidad profesional que lleva años gestándose, pues ambas han sido consideradas “divas” de la televisión mexicana y, según especulaciones, no lograron establecer una buena relación ni siquiera cuando compartieron pantalla hace más de dos décadas.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Listos para ser tu ‘Boyfriend’! Big Time Rush tendrá su propia película a 12 años de la serie

Durante la transmisión, Ninel Conde relató uno de los momentos incómodos que vivió con Olivia Collins justo antes de emitir su nominación. “Ahorita, antes de que entrara a la nominación, estoy bostezando y me dice: ‘Ninel, hay muchas cámaras’, pero así, emput*da. O sea, cosas así que hacen como un corto circuito, no está cool”, comentó la actriz y cantante. Shiky, otro de los participantes, respaldó su versión señalando que el comportamiento de Collins es como una especie de “chinga quedito”. Ninel añadió: “A mí me ha dado hasta con el balde y yo no le he hecho nada”.

Por su parte, Olivia Collins también justificó su nominación hacia Ninel con palabras igual de contundentes. “Le doy puntos a Ninel... porque me evade, porque está haciendo su grupito, me tira mal rollo”, dijo ante las cámaras, marcando así su desacuerdo con la estrategia social de la llamada “Bombón Asesino”. Tras saberse nominada, Olivia lanzó una advertencia que dejó claro que no piensa rendirse fácilmente: “Yo sé perfectamente quiénes me nominaron... No se preocupen, me voy a quedar”.

La tensión entre ambas ha despertado recuerdos entre los fans de la única telenovela en la que trabajaron juntas: Como en el cine, una producción de TV Azteca emitida entre 2001 y 2002, inspirada en la película Coyote Ugly. En la historia, Ninel Conde interpretó a Topacio, una bailarina de carácter fuerte, mientras que Olivia Collins dio vida a “Susu”, la dueña del bar en el que se desarrollaban gran parte de los conflictos. Aunque en pantalla sus personajes no eran cercanos, algunos clips virales que han resurgido en TikTok muestran escenas de confrontación entre ambas, lo que muchos han interpretado como un paralelismo con su actual relación en el reality.