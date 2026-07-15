¿Por qué? Retrasan nueva película de Batman... hasta 2028

Una nueva actualización sobre la secuela de The Batman se convirtió en una mala noticia para sus fanáticos, quienes tendrán que esperar más de lo previsto. La cinta dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson volvió a retrasar su estreno y ahora llegará a los cines el 18 de febrero de 2028, en lugar de octubre de 2027.

El anuncio fue realizado por el propio Reeves a través de redes sociales, donde también compartió un primer vistazo de Pattinson nuevamente enfundado en el traje del Caballero Oscuro, ofreciendo un adelanto de la esperada secuela.

Las imágenes muestran el regreso de Bruce Wayne con una estética más oscura y un escenario invernal, una ambientación que el cineasta ya había anticipado meses atrás mediante pruebas de cámara en las que aparecía un Batimóvil adaptado para desplazarse sobre la nieve.