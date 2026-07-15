¿Por qué? Retrasan nueva película de Batman... hasta 2028

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    ¿Por qué? Retrasan nueva película de Batman... hasta 2028
    Apuesta. Robert Pattinson volverá a dar vida a Bruce Wayne en una historia que reunirá a figuras como Colin Farrell, Scarlett Johansson y Sebastian Stan. FOTO: ARCHIVO

Matt Reeves confirmó un nuevo cambio en el calendario de estreno de la esperada secuela, que comenzará su rodaje con Robert Pattinson de regreso como el Caballero Oscuro

Una nueva actualización sobre la secuela de The Batman se convirtió en una mala noticia para sus fanáticos, quienes tendrán que esperar más de lo previsto. La cinta dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson volvió a retrasar su estreno y ahora llegará a los cines el 18 de febrero de 2028, en lugar de octubre de 2027.

El anuncio fue realizado por el propio Reeves a través de redes sociales, donde también compartió un primer vistazo de Pattinson nuevamente enfundado en el traje del Caballero Oscuro, ofreciendo un adelanto de la esperada secuela.

Las imágenes muestran el regreso de Bruce Wayne con una estética más oscura y un escenario invernal, una ambientación que el cineasta ya había anticipado meses atrás mediante pruebas de cámara en las que aparecía un Batimóvil adaptado para desplazarse sobre la nieve.

¿QUÉ PASÓ CON LA PELÍCULA?

El nuevo aplazamiento coincide con el inicio oficial del rodaje, que comenzó en junio tras varios retrasos durante el desarrollo del proyecto, informó Variety.

Originalmente, la secuela tenía previsto estrenarse el 2 de octubre de 2026; después fue reprogramada para el 1 de octubre de 2027 y ahora llegará hasta febrero de 2028 para dar un mayor margen a la etapa de posproducción.

Tras el primer cambio de calendario, el codirector de DC Studios, James Gunn, defendió la decisión al señalar que los largos periodos entre secuelas son habituales en la industria, recordando casos como Avatar, Top Gun, Los Increíbles y Guardianes de la Galaxia.

UN FUTURO EN DC STUDIOS

Con esta nueva fecha, The Batman: Part II también se aleja del estreno de Superman: Man of Tomorrow, la película del universo DC dirigida por James Gunn y programada para julio de 2027, lo que permitirá que ambos títulos tengan un mayor margen entre sus respectivos lanzamientos.

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Además de Pattinson, la película reunirá a varios integrantes del elenco original, entre ellos Jeffrey Wright, Andy Serkis y Colin Farrell, quien volverá a interpretar a El Pingüino. Asimismo, se incorporan Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charles Dance, Brian Tyree Henry y Sebastian Koch, aunque los personajes que interpretarán permanecen bajo reserva. (Con información de Reforma).

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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