“Cuando me mudé a Toronto yo tenía muchas expectativas, pensaba que era el lugar donde iba a vivir, que iba a hacer mis mejores shows, pero me topo con una depresión, la llamada depresión invernal, algo que para todos los canadienses es muy conocido, pero no lo era para mí y de ahí todo mi mundo se cae. Entonces me regreso a México, empiezo a tomar terapia y al terminar mi año y medio de consultas decido abrir el podcast donde trato temas como la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico, los trastornos del sueño, cosas que viví en carne propia y que en esos momentos me hubiera gustado tener una especie de guía para saber lo que tenía que hacer”, agregó.

La depresión que vivió el joven ilusionista lo hizo replantearse su vida, y la terapia lo volvió más empático consigo mismo y con los demás, de allí que decidiera compartir su experiencia con el propósito de ayudar a quienes se encuentren pasando una situación parecida. Sin embargo, es importante resaltar que “SOS Que alguien me escuche!” de ninguna manera pretende sustituir la terapia.

“Todo lo que abordo en el podcast es sobre mis experiencias, por ejemplo, yo no te puedo hablar sobre los celos enfermos porque nunca los he sentido, pero sí puedo habar de lo que se siente llorar cinco veces al día, si te puedo decir lo que es sentir ansiedad y pasar días sin dormir, si puedo hablar de cómo uno esta frente a una cámara sonriendo, pero por dentro esta realmente destruido, de las falsas expectativas de lo que es el éxito. Son temas de los que tengo conocimiento. Hablo desde mi perspectiva, pero que de ninguna manera suple la terapia, el tener que ir a un psicólogo, o un psiquiatra”, señaló.