Triunfo coahuilense: ‘El Desaire’ se alza como Mejor Película en festival internacional de Arizona

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/ 2 febrero 2026
    Triunfo coahuilense: ‘El Desaire’ se alza como Mejor Película en festival internacional de Arizona
    Acierto. El equipo creativo y el elenco de ‘El Desaire’ celebran un nuevo triunfo internacional que consolida al cine coahuilense en el extranjero. FOTO: CORTESÍA/ OMAR SAUCEDO

La coproducción de Vanguardia, la Universidad Carolina y el Epic Film Institute, filmada en Saltillo, se coronó este fin de semana con uno de los máximos galardones de la celebración

Una vez más historia escrita por Elena Barbosa, Alba Garza y Gabriel Ramos en la dirección de este último y protagonizada por Vico Escorcia, Joshua Okamoto y Guillermo Alonso triunfó lejos de casa al coronarse como la Mejor Película en el Chandler Film Festival realizado en Arizona el pasado fin de semana.

“Amigos ganamos la MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL en @chandlerfilmfestival, felicidades a todo el equipo”, escribió el cineasta en sus redes sociales para compartir la emoción del triunfo.

La filmación de ‘El Desaire’ contó con la participación de estudiantes en su momento, así como con un equipo de profesionales que, junto al talento del elenco encabezado por Vico Escorcia, Guillermo Alonso, Karen Martí y Joshua Okamoto, demostraron la calidad del trabajo realizado tanto delante como detrás de la cámara.

El filme saltillense tuvo un año especialmente activo en circuitos nacionales e internacionales, cosechando hasta el momento siete premios. De manera destacada, Vico Escorcia obtuvo el reconocimiento a Mejor Actriz en el The North Film Festival – Estocolmo, certamen donde la película también fue galardonada como Mejor Película.

TE PUEDE INTERESAR: Regreso a Hawkins: Netflix expande el universo de ‘Stranger Things’ con serie animada ambientada en 1985

Para este 2026, la historia inspirada en el corrido de Rosita Alvírez continúa su recorrido internacional, al haber sido seleccionada en el Los Angeles CA International Art Film Festival y en el The North Film Festival de Nueva York.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cine
Espectáculos
Viral

Localizaciones


Arizona

Organizaciones


Vanguardia
Epic Film Institute

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
César Iván Escalante Ruiz, titular de Profeco, presentó en conferencia los resultados del monitoreo semanal de precios de gasolina del programa Quién es Quién en los Combustibles.

Profeco exhibe a gasolinera de Saltillo como la más cara de México en ‘Quién es Quién en los Combustibles’
El legislador advierte que se pretende crear un órgano electoral “a modo” rumbo a 2030

‘No es momento’: Rubén Moreira, diputado de Coahuila, pide frenar discusión de la reforma electoral
Los días festivos en México son una oportunidad perfecta para descansar, viajar y organizar escapadas.

¿Necesitas otro descanso? Te decimos Cuándo es el siguiente feriado en México
La economía mexicana tuvo un año de crecimiento débil en el 2025, pues el Producto Interno Bruto (PIB) incrementó 0.7% respecto al año anterior. FOTO:

Deuda pública de México podría alcanzar hasta un 58% en 2030: Banco Base
Una vacuna contra el cáncer, que es personalizada para cada paciente y que fue desarrollada en Ginebra, ganó el Premio Pfizer a la Investigación 2026.

Una vacuna desarrollada en Suiza contra el cáncer gana el Premio Pfizer 2026
La presidenta municipal subrayó que la libertad de expresión y el derecho a la manifestación deben ejercerse dentro del marco legal.

Hijo de alcaldesa de San Quintín es detenido tras golpear a manifestantes; quedó en video
La violencia contra las mujeres es uno de los temas en los que se busca reforzar su legislación.

Congreso de Coahuila define agenda para 2026: privilegia leyes contra violencia de género
El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, calificó como “una mala decisión” y tomada en “un mal momento” la salida de Adán Augusto López de la coordinación del grupo parlamentario en el Senado.

‘Mala decisión’: Noroña califica renuncia de Adán Augusto como coordinador de Morena en el Senado