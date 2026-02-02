Triunfo coahuilense: ‘El Desaire’ se alza como Mejor Película en festival internacional de Arizona

Una vez más historia escrita por Elena Barbosa, Alba Garza y Gabriel Ramos en la dirección de este último y protagonizada por Vico Escorcia, Joshua Okamoto y Guillermo Alonso triunfó lejos de casa al coronarse como la Mejor Película en el Chandler Film Festival realizado en Arizona el pasado fin de semana. “Amigos ganamos la MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL en @chandlerfilmfestival, felicidades a todo el equipo”, escribió el cineasta en sus redes sociales para compartir la emoción del triunfo.

La filmación de ‘El Desaire’ contó con la participación de estudiantes en su momento, así como con un equipo de profesionales que, junto al talento del elenco encabezado por Vico Escorcia, Guillermo Alonso, Karen Martí y Joshua Okamoto, demostraron la calidad del trabajo realizado tanto delante como detrás de la cámara. El filme saltillense tuvo un año especialmente activo en circuitos nacionales e internacionales, cosechando hasta el momento siete premios. De manera destacada, Vico Escorcia obtuvo el reconocimiento a Mejor Actriz en el The North Film Festival – Estocolmo, certamen donde la película también fue galardonada como Mejor Película.