¿Eres su fan? Así recuerdan a Jenni Rivera a 13 años de su fallecimiento

Cuando se encontraba en la cúspide de su carrera en México y consolidada entre la audiencia hispana en Estados Unidos, Jenni Rivera murió. A 13 años de esa tragedia, su familia y sus fanáticos la recuerdan con amor. Desde la cuenta oficial de la cantante en redes sociales se confirmó la publicación de una nueva producción musical con arreglos especiales y algunos temas inéditos. El 8 de diciembre no sólo se recuerda como la víspera del accidente aéreo que terminó con su vida, sino también como la fecha de su última presentación en vivo, realizada en la Arena Monterrey.

RECORDANDO A LA MARIPOSA DE BARRIO Lupillo Rivera, el hermano más famoso de la ‘Diva’, presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara su nuevo libro, en el que dedica un apartado al duro episodio de la muerte de Jenni y cómo encabezó la recuperación de sus restos y los procedimientos relacionados en Nuevo León. “No puedo asegurar de manera categórica que a mi hermana la mataron, porque no hay un culpable, pero desde luego es lo que siento con todos los indicios en la mano”, expresó el cantante ante los asistentes.

Por su parte, su hija Jacqie Rivera destacó la emoción que le genera lanzar una nueva producción que conecte nuevamente a los fans con el legado de su madre. “Han pasado 13 años desde el fallecimiento de mi madre, y el amor y apoyo que continúa recibiendo siguen siendo verdaderamente conmovedores. Su legado sigue vivo gracias a cada uno de ustedes”, señaló.

La producción incluye 13 temas, entre ellos “Yo No Soy Una Mujer”, “Déjame Volver Contigo” y “La Gran Señora”. “Mi público, gracias por su preferencia. Gracias por cada disco que han comprado mío. Gracias por estar conmigo siempre”, se lee en el mensaje publicado en Instagram en la cuenta oficial de Jenni, retomando algunas de sus palabras más recordadas. El legado de la cantante también puede revivirse en producciones como ‘Mariposa de Barrio’ (producida por Telemundo, disponible en Netflix), así como en la cinta ‘Jenni’, disponible en VIX.

JENNI RIVERA Y SU TRÁGICO ACCIDENTE Jenni Rivera falleció trágicamente en un accidente aéreo la madrugada del 9 de diciembre de 2012, tras ofrecer un concierto en la Arena Monterrey. Abordó un jet privado Learjet 25 con destino a Toluca, pero la aeronave perdió contacto con los radares minutos después de despegar. El avión, en el que viajaban siete personas —cinco pasajeros, entre ellos su equipo cercano, y dos pilotos—, fue hallado totalmente destruido horas más tarde en el rancho El Tejocote, en Iturbide, Nuevo León.

La investigación oficial, cerrada en 2014, concluyó que la causa del accidente fue la fatiga del tornillo del estabilizador horizontal, lo que provocó la pérdida de control de la aeronave y su caída vertical.