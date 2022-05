¿Qué dejó la Cinemacon 2022? Noticias de muchos estrenos y la convicción de que la gente quiere ver cine, en un cine

Al día siguiente, los mismos estudios Neon que habían producido la nominación al Oscar de Kristen Stewart en “ Spencer ” adelantaron que en el Festival de Cannes competirán con ella y Viggo Mortensen , con la vuelta al cine de terror de David Cronenberg en “ Crimes of the Future ”.

Bien temprano, en la mañana del miércoles, Disney trajo especialmente a Chris Evans para presentar en persona 30 minutos del dibujo animado de Buzz “Lightyear” (cuando todavía no había conocido a Woody) y mostraron incluso las primeras imágenes de “Avatar 2” con el anuncio de un agregado en el título “The Way of Water”, adelantando que están filmando en total cuatro historias, con una mejor resolución en 3D, con los mismos protagonistas Sam Worthington como Sully y Zoe Saldana como Neirity (que incluso ya formaron una familia, con dos hijos, en el paraíso virtual de Pandora).

Siendo los dueños de Marvel, Disney también proyectó los trailers de superhéroes como “Thor Love & Thunder” y 20 minutos de “Dr Strange 2” con una alerta de spoiler: el principio de la historia, es solo un sueño.