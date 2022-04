‘Thor: Love and Thunder’: ¿Se respetará la historia del cómic? Natalie Portman aparece como la Diosa del Trueno

Con un poster al más puro estilo ochentero que nos podría recordar a personajes como He Man, este 18 de abril se dio a conocer el primer tráiler de ‘Thor: Love and Thunder’. Sin embargo, la figura del hijo de Odín realmente no es la que emocionó a los fanáticos, sino el tan esperado regreso de Jane Foster, interpretada por Natalie Portman, quien apareció en el tráiler como la poderosa ‘Diosa del Trueno’.

Dirigida por Taika Waititi, quien también estuvo a cargo de ‘Thor: Ragnarok’ (2017). La película sigue los pasos de ‘Avengers: Endgame’, que terminó con Thor (Chris Hemsworth) a la deriva después de la caída de su reino Asgard, dejando la Tierra con los Guardianes de la Galaxia, quienes al parecer también serán una pieza central en la nueva cinta de Marvel.