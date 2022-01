¿Qué es ‘un año al estilo Jessica Chastain’? Ella nos lo explica tras estrenar ‘The 355’

Detrás de cámaras, hay muchas frases en Hollywood. Y desde hace diez años, cuando cualquier actor estrena más de tres producciones de cine en un mismo año se lo suele señalar como ‘un año al estilo Jessica Chastain’. Es que solamente en el 2011, ella había aparecido en cinco producciones diferentes como “The Tree of Life” con Brad Pitt o “Texas Killing Fields” con Sam Worthington y “The Help” con Octavia Spencer y Viola Davis. Hoy, tampoco es muy diferente, porque después de haber pasado por el Festival Internacional de Venecia, y recibir un premio especial por su carrera en el Festival TIFF de Toronto, ahora estrena casi al mismo tiempo la serie de HBO Max “Scenes from Marriage”, además del cine “The Forgiven” con Ralph Fiennes, “The Eyes of Tammy Faye’s” con Andrew Garfield y la nueva superproducción “The 355” con Lupita N’yongo y Penélope Cruz.

-¿Escuchaste la frase ‘the Jessica Chastain year’ cuando en Hollywood alguien estrena más de tres producciones de cine en un mismo año, por todos los estrenos que habías protagonizado en el 2011?- “(Risas) Es maravilloso porque en aquel entonces sentía demasiada ansiedad... fue demasiada atención, demasiado pronto. Había estado trabajando tan duro que todo salió casi al mismo tiempo y sentí como que mi vida había cambiado por completo. No tuve una entrada lenta y gradual en este mundo. Y esta vez, es un orgullo haber vuelto al mundo de festivales de cine, con trabajos que yo también estuve produciendo, además de actuar. Siento que tuve la oportunidad de crecer en mi carrera, en todos los aspectos, sin haber vivido solamente éxitos del momento donde la gente decía que tenía poca vida, como si me hubieran dado una sentencia de muerte como actriz”.

-¿Adoptaste la tradición italiana de las siestas durante la pandemia?- “Y... al principio era algo muy extraño para mí porque no había tomado una siesta desde la infancia. Y la idea de poder comer de todo, con un buen vino, para ir a dormir en la mitad del día es fabuloso. Es la mejor forma de recargar energía. Te diría que me casé con Italia, es un segundo hogar para mí. Pasamos por lo menos dos meses atrapados en ese país, comiendo toda clase de pastas deliciosas. Es mi segundo hogar, aunque Nueva York siempre va hacer mi casa”.

-¿El viaje al Festival de Venecia fue la primera salida después de la cuarentena?- “En realidad había estado trabajando durante la pandemia, filmando en lo que llamábamos horario francés, diez horas sin parar, sin descansos. Y es algo que me encantaba porque podía volver temprano a casa. Y cuando no trabajamos con ese horario, mis días pueden durar hasta 16 horas. Mi esposo (Gian Luca Passi de Preposulo) es italiano y con él aprendí a disfrutar cada rincón del país, la comida, el vino, la arquitectura y la belleza natural con el estilo de vida que tanto disfrutan, como las siestas por la tarde”.

-¿Y la versión de Bergman ‘Scenes from a Marriage’ en HBO Max? ¿Qué tan diferente fue filmar una serie en comparación con el cine?- “Es algo que empezamos a filmar a los tres días de habernos reunido por primera vez, básicamente. Fue como tiranos al fuego, enseguida. Pero fue posible porque somos muy amigos con Oscar Isaac. Y muy honestos entre nosotros en todo. Nos conocemos más de la mitad de nuestras vidas. No voy a negar que hubo momentos muy difíciles, porque cuándo conoces a alguien muy bien sabes cómo hacerlos reír y también sabes como lastimarlos muy mal. Es por eso que en la serie se nota tanto como sufrimos en las escenas donde los personajes tenían que sufrir”.

-¿Qué nos puedes decir sobre la polémica detrás de la verdadera historia sobre la evangelista Tammy Faye Bakker, con la posibilidad de una nominación al Oscar?- “Supongo que con Tammy Faye, (sobre la más famosa evangelista compartida con una vida de lujo que terminó con escándalos sexuales y financieros), la gente no sabe que nunca la juzgaron por ningún crimen. El esposo sí, pero ella no. Pero históricamente, a lo largo de 100 años, las mujeres por alguna razón siempre son declaradas culpables por los crímenes de sus maridos. Ni hablar de las críticas por la forma en que ella se presentaba al mundo, juzgando hasta la forma en que se maquillaba. Es como si el maquillaje fuera mucho más importante de lo que realmente hacía, tratando de ayudar a los pacientes de SIDA diciendo que como padres, necesitamos amar a nuestros hijos aunque sean gay. Ella fue la primera en revolucionar ese mundo y nunca le dimos el crédito qué se merece, por haberlo hecho”.

-¿Con cuál de todos tus nuevos trabajos empezamos a hablar?- “Bueno... ‘Scenes from a Marriage’ and ‘Tammy Faye’ y ‘The 355’ son muy diferentes, los personajes como las experiencias. Y estoy feliz de hablar de todos ellos porque cada día es como una nueva conversación y no siento que repito lo mismo”.

-¿Qué tan fácil fue filmar entonces las escenas más íntimas con Oscar?- “Desde el principio, en HBO estuvieron grandiosos en conversarlo todo, donde incluso tuvimos un coordinador de initimidad, preguntando donde nos sentíamos cómodos. Lo hablamos mucho. Y con Oscar también me sentí lo suficientemente cómoda como para hablarlo también por separado. Todo eso ayudó mucho aunque igual a mí me daba cierta vergüenza filmar algunas escenas donde ayudó bastante el whisky, además del buen nivel de confianza”.

-¿Es cierto que en la serie intercambiaron los roles femeninos con los masculinos que había tenido la versión de cine original de Bergman?- “Sí. Supongo que hay un contexto cultural específico en las relaciones de hoy que creo que la serie examina y el hecho de haber intercambiado los géneros me parece algo genial, porque muestra donde llegamos hoy en temas donde el hombre y la mujer se sienten mucho más cómodos. Progresamos bastante al poder plantear si el hombre se siente cómodo si la mujer es la que gana más en el matrimonio y si la mujer también se siente cómoda en ese sentido”.

-¿Y así como en la serie tu personaje genera problemas con el hombre por ser la que más gana en la pareja, a nivel personal, en tu vida, tu éxito nunca afectó tus relaciones personales?- “A mí nunca me pasó... bueno, a lo mejor antes de haberme casado sí. Supongo que la razón por la cual elegí a mi esposo es porque él celebra todo sobre mí. Y él ama ver que ocupo un espacio en este mundo. Yo amo lo mismo de él. Pero si, en el pasado he tenido relaciones dónde tuve que decidir muy temprano en mi carrera en no ponerme de novia con actores que siempre se podían llegar a sentirse mal sí yo tenía éxito, porque al menos yo sentía que podía hacerlos sentir mal, por querer ser menos que ellos. Es por eso que siempre tuve muy en claro que necesitaba estar al lado de alguien que celebrara todos mis éxitos como si fueran también de él”.

-¿Qué tan difícil es encontrar el balance correcto al momento de tomar una decisión profesional que puede afectar la vida personal?- “Es una pregunta enorme. En cierto sentido siempre hay un precio que pagar en todo. ¿no te parece? En todo lo que elegimos, decidimos ir a estudiar a un lugar en vez de otro, decidimos trabajar en este trabajo o vivir en cierto lugar y te casas con una persona en vez de otra. Así es en todo. En cada decisión que tomamos es como si nos despidiéramos a otra versión nuestra. Pero yo también soy una persona muy optimista, una persona muy positiva y me parece algo hermoso. El mundo está lleno de posibilidades. Al menos yo trato de no manejarme con egoísmo y me siento feliz cuando veo a otras personas felices. No sé si haya sido la respuesta a tu pregunta pero es la respuesta más rápida que se me ocurre”.