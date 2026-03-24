¿Qué fue de los protagonistas de Hannah Montana a 20 años de su estreno?

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/ 24 marzo 2026
    ¿Qué fue de los protagonistas de Hannah Montana a 20 años de su estreno?
    Hannah Montana no solo permanece en la memoria colectiva, sino que también refleja cómo un fenómeno juvenil. Foto: Disney+

A dos décadas del fenómeno de Disney Channel, los protagonistas de Hannah Montana tomaron caminos muy distintos.

Hace 20 años, Hannah Montana se convirtió en uno de los mayores éxitos de Disney Channel, marcando a toda una generación con la historia de Miley Stewart, una adolescente que vivía entre la normalidad y la fama como estrella pop. Hoy, a dos décadas de su estreno, la pregunta es inevitable: ¿qué ha sido de sus protagonistas?

Miley Cyrus: de estrella juvenil a ícono global

El caso más emblemático es el de Miley Cyrus, quien logró una transición poco común de estrella infantil a figura consolidada en la industria musical. Tras el final de la serie en 2011, rompió con su imagen juvenil y apostó por un estilo más arriesgado.

Álbumes como Bangerz marcaron un antes y un después en su carrera. Aunque su trayectoria ha estado rodeada de polémicas, también ha acumulado éxitos importantes. En 2025, ganó un Grammy por la canción Flowers, consolidando su lugar como una de las artistas más influyentes del pop contemporáneo.

https://vanguardia.com.mx/show/asi-sera-el-especial-de-hannah-montana-con-miley-cyrus-por-su-20-aniversario-en-disney-DI19556063

Emily Osment y Jason Earles: continuidad en televisión

Algunos integrantes del elenco optaron por mantenerse activos en la televisión, especialmente en formatos de comedia.

Emily Osment, quien interpretó a Lilly, continuó su carrera en series como Young & Hungry, donde fue protagonista durante cinco temporadas. Más tarde participó en The Kominsky Method y actualmente forma parte del universo de The Big Bang Theory con Georgie & Mandy’s First Marriage.

Jason Earles, recordado como Jackson, siguió colaborando con Disney en producciones como Kickin’ It y Aaron Stone. Aunque se ha mantenido activo, ha optado por un perfil más estable y familiar en años recientes.

Mitchel Musso: altibajos y regreso gradual

El actor que dio vida a Oliver vivió una carrera con altibajos. Tras el éxito de la serie, participó en proyectos de Disney como Pair of Kings y prestó su voz a personajes animados.

Sin embargo, su trayectoria se vio afectada por problemas legales, incluyendo arrestos relacionados con alcohol. A pesar de ello, en los últimos años ha retomado su actividad en la música y el doblaje, aunque con menor presencia mediática.

$!Algunos consolidaron su carrera en la música y la televisión, mientras otros optaron por perfiles más discretos o enfrentaron momentos polémicos.
Algunos consolidaron su carrera en la música y la televisión, mientras otros optaron por perfiles más discretos o enfrentaron momentos polémicos. Foto: Disney+

Moisés Arias: un giro hacia el cine independiente

A diferencia de sus compañeros, Moisés Arias, quien interpretó a Rico, decidió alejarse del perfil juvenil para explorar proyectos más arriesgados.

Su carrera se ha enfocado en el cine y la televisión con un enfoque más artístico. Ha participado en películas como The Kings of Summer y A dos metros de ti, además de formar parte de series como The Good Doctor y Fallout. Su evolución ha sido una de las más interesantes del elenco.

Billy Ray Cyrus: éxito musical y vida personal mediática

Billy Ray Cyrus ya era una figura reconocida antes de la serie, pero Hannah Montana reforzó su popularidad. Tras el final, regresó a la música y alcanzó un éxito global con Old Town Road, en colaboración con Lil Nas X.

En lo personal, su vida ha sido más inestable. Su relación con Tish Finley terminó en divorcio en 2022, tras varios intentos de reconciliación. Posteriormente se casó con la cantante Firerose, aunque el matrimonio duró poco tiempo.

Un legado que sigue vigente

A 20 años de su estreno, Hannah Montana no solo permanece en la memoria colectiva, sino que también refleja cómo un fenómeno juvenil puede marcar el rumbo de múltiples carreras. Mientras algunos protagonistas se reinventaron y alcanzaron el éxito global, otros encontraron su lugar lejos del foco mediático.

Lo cierto es que la serie sigue siendo un referente cultural, y sus protagonistas, de una u otra forma, continúan siendo parte de la conversación en la industria del entretenimiento.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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