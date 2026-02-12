¿Qué hacer en Saltillo? Comedia con Lalo España, concierto de Porter, ópera, teatro local y reunión de coleccionistas

El clima favorecerá este fin de semana para salir de casa y, si aún no tienes planes para celebrar el Día de San Valentín —o simplemente quieres aprovechar los días de descanso—, aquí te presentamos opciones que van desde conciertos y comedia hasta una reunión de coleccionistas y teatro con talento local.

COMEDIA CON LALO ESPAÑA Para celebrar sus 34 años de carrera, el actor jalisciense Eduardo España se presentará este viernes 13 y sábado 14 de febrero en el AS Comedy Bar, en Saltillo. Serán tres monólogos con los que hará reír al público a través de sus emblemáticos personajes ‘Germán’, ‘Doña Márgara Francisca’ y uno más interpretado por él mismo. Los boletos tienen un costo de 605 pesos y pueden adquirirse al teléfono 844 495 2140 o en el sitio entutaquilla.com.

CONCIERTO DE PORTER EN EL PARANINFO DEL ATENEO Con su tour ‘Rituales’, la agrupación Porter regresará a Saltillo este sábado 14 de febrero. La cita será en el Paraninfo del Ateneo Fuente a las 21:00 horas. Los últimos boletos están disponibles en arema.com.mx, con precios de 600, 750 y 900 pesos.

REUNIÓN DE COLECCIONISTAS EN SALTILLO Este sábado 14 y domingo 15 de febrero se llevará a cabo la Reunión de Coleccionistas, un espacio dedicado a la compra, venta e intercambio de juguetes y artículos de colección. Es una opción ideal para disfrutar en familia o encontrar un regalo especial. La sede será la Plaza de la Afición Sarapera, ubicada en Prolongación Urdiñola y bulevar Francisco Coss. El horario será de 10:00 a 19:00 horas ambos días.

GALA DE ÓPERA La Compañía de Ópera de Coahuila, dirigida por el maestro Arturo Rodríguez, ofrecerá una gala el domingo 15 de febrero a las 18:00 horas en el Teatro del IMSS en Saltillo, con la participación de 20 solistas y 45 artistas en escena. El costo del boleto es de 200 pesos y pueden adquirirse en www.companiaoperademexico.com