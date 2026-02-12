¿Qué hacer en Saltillo? Comedia con Lalo España, concierto de Porter, ópera, teatro local y reunión de coleccionistas

¿Qué hacer en Saltillo? Comedia con Lalo España, concierto de Porter, ópera, teatro local y reunión de coleccionistas

+ Seguir en Seguir en Google
Israel García
por Israel García

Este fin de semana se celebrará el Día de San Valentín y hay diversas actividades para disfrutar en pareja o con amigos. ¿Cuál será tu mejor opción?

Show
/ 12 febrero 2026
COMPARTIR

El clima favorecerá este fin de semana para salir de casa y, si aún no tienes planes para celebrar el Día de San Valentín —o simplemente quieres aprovechar los días de descanso—, aquí te presentamos opciones que van desde conciertos y comedia hasta una reunión de coleccionistas y teatro con talento local.

COMEDIA CON LALO ESPAÑA

Para celebrar sus 34 años de carrera, el actor jalisciense Eduardo España se presentará este viernes 13 y sábado 14 de febrero en el AS Comedy Bar, en Saltillo. Serán tres monólogos con los que hará reír al público a través de sus emblemáticos personajes ‘Germán’, ‘Doña Márgara Francisca’ y uno más interpretado por él mismo.

Los boletos tienen un costo de 605 pesos y pueden adquirirse al teléfono 844 495 2140 o en el sitio entutaquilla.com.

$!Previo al show los organizadores anunciaron unas promociones para la compra de entradas.
Previo al show los organizadores anunciaron unas promociones para la compra de entradas. FOTO: ESPECIAL

CONCIERTO DE PORTER EN EL PARANINFO DEL ATENEO

Con su tour ‘Rituales’, la agrupación Porter regresará a Saltillo este sábado 14 de febrero. La cita será en el Paraninfo del Ateneo Fuente a las 21:00 horas.

Los últimos boletos están disponibles en arema.com.mx, con precios de 600, 750 y 900 pesos.

$!La entrada al evento es gratuita.
La entrada al evento es gratuita. FOTO: CORTESÍA

REUNIÓN DE COLECCIONISTAS EN SALTILLO

Este sábado 14 y domingo 15 de febrero se llevará a cabo la Reunión de Coleccionistas, un espacio dedicado a la compra, venta e intercambio de juguetes y artículos de colección. Es una opción ideal para disfrutar en familia o encontrar un regalo especial.

La sede será la Plaza de la Afición Sarapera, ubicada en Prolongación Urdiñola y bulevar Francisco Coss. El horario será de 10:00 a 19:00 horas ambos días.

GALA DE ÓPERA

La Compañía de Ópera de Coahuila, dirigida por el maestro Arturo Rodríguez, ofrecerá una gala el domingo 15 de febrero a las 18:00 horas en el Teatro del IMSS en Saltillo, con la participación de 20 solistas y 45 artistas en escena.

El costo del boleto es de 200 pesos y pueden adquirirse en www.companiaoperademexico.com

TE PUEDE INTERESAR: Boletos, fechas y detalles: Hilary Duff volverá a México en 2027 con su gira ‘The Lucky Me Tour’

TEATRO LOCAL CON ‘AUSENCIAS’

El talento escénico local también tendrá presencia este sábado 14 y domingo 15 de febrero con la puesta en escena ‘Ausencias’, a cargo de la Asociación Cultural Rodas y el Grupo Ecléctico de Teatro.

Las funciones serán a las 18:00 horas y el cupo está limitado a 25 personas por día, ya que se trata de una experiencia que rompe con la cuarta pared. Los boletos pueden solicitarse vía WhatsApp a los números 844 271 0991 y 844 179 028.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Conciertos
Eventos
Qué hacer en...
Localizaciones
Saltillo
Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Los superiores estatutos familiares

Los superiores estatutos familiares
true

No se puede ser Presidenta a medias
Profepa llamó a no comprar colibríes ni amuletos con estas aves durante San Valentín y recordó que su captura ilegal amenaza especies protegidas y afecta los ecosistemas.

Profepa alerta por tráfico de colibríes previo al 14 de febrero; llama a evitar su compra y uso en ‘amarres’
Un hombre saltó con paracaídas desde el Rooftop Bar 360 del Hotel Riu Guadalajara, pese a que no tenía autorización.

Hombre salta en paracaídas desde el Rooftop Bar 360 de hotel en Guadalajara; clausuran lugar (video)
Se registró un alza de reportes por una presunta página fraudulenta de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Usuarios detectan presunta página fraudulenta de la SRE para tramitar el pasaporte mexicano
La SSC llamó a verificar tiendas en línea y evitar pagos en plataformas no confiables ante el aumento de fraudes por el 14 de febrero.

SSC CDMX alerta por fraudes en compras en línea por el Día del Amor y la Amistad
Marc Anthony rompe el silencio sobre polémica en boda de Brooklyn Beckham

Marc Anthony rompe el silencio sobre polémica en boda de Brooklyn Beckham
La actividad continuará la próxima semana en la unidad deportiva “Venustiano Carranza”.

Más de 40 boxeadores participarán en la segunda fecha de Auténticos Novatos