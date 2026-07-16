¿Qué hacer en Saltillo? Continúa la FINA con ópera y Saltillo Electrónico, Edwin Luna cierra el FutFest y llega Luis Ángel ‘el Flaco’

¿Qué hacer en Saltillo? Continúa la FINA con ópera y Saltillo Electrónico, Edwin Luna cierra el FutFest y llega Luis Ángel ‘el Flaco’

+ Seguir en Seguir en Google
Mauro Marines
por Mauro Marines

Música, teatro y entretenimiento habrá este fin de semana para que agendes los evento que más te llamen la atención

Show
/
COMPARTIR

El verano continúa lleno de actividades para los saltillenses, con los últimos días del FutFest y aún mucha oferta del Festival Internacional de las Artes Saltillo 449 (FINA), y este fin de semana no es la excepción.

Edwin Luna y la Trakalosa

Esta popular agrupación será la encargada de cerrar el FutFest de Saltillo este domingo 19 de julio a partir de las 21:00 horas en el Biblioparque Norte, hora para la cual ya sabremos si España o Argentina serán los campeones de la Copa Mundial de Fútbol.

Además, el viernes 17 s presentarán los Invasores de Nuevo León y el sábado 18 Los Plebes del Rancho, en el mismo escenario y a la misma hora, para que no te pierdas ninguno de estos espectáculos.

Regresa ‘El Flaco’ a Saltillo

El cantante Luis Ángel “El Flaco” se presentará este sábado 18 de julio en el Lienzo Charo “Prof. Enrique González” junto a Saúl “El Jaguar” en punto de las 21:00 horas, aunque las puertas se abrirán desde las 20:00 horas.

https://vanguardia.com.mx/show/regresa-a-saltillo-luis-angel-el-flaco-para-concierto-PG22178610

Los boletos se encuentran a la venta en puntos físicos como Farmacia del Ahorro sucursal Santo Cristo y Farmacia del Ahorro en la sucursal Emilio Arizpe, en donde los costos van desde 500 pesos en Gradas hasta 2 mil pesos en la Zona Diamante.

Saltillo Electrónico y ópera

La FINA también continúa este fin de semana y uno de los eventos más destacados es su ya esperado festival de música Saltillo Electrónico, que este año vuelve a su sede en el cruce de V. Carranza y Avenida Universidad, con la presencia de artistas del género desde las 18:00 horas.

$!¿Qué hacer en Saltillo? Continúa la FINA con ópera y Saltillo Electrónico, Edwin Luna cierra el FutFest y llega Luis Ángel ‘el Flaco’

En esta ocasión destaca la participación de Jordy Medina, Pauza y Charles B, quienes saldrán al escenario a partir de las 21:00 horas, pero la fiesta iniciará por la tarde Laus Music, DJ Oz, DJ Antuan, DJ Zelfi, Jezreel y Techno Bruja.

También, aunque no será en fin de semana, se presentará la ópera “Carmen” de Georges Bizet a cargo de la Compañía de Ópera de Saltillo el lunes 20 y martes 21 a las 18:00 horas en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler.

Las cortesías para este evento se entregarán de 9:00 a 17:00 horas en el Centro Cultural Casa Purcell este viernes 17 de julio.

Vuelve Martina y los hombres pájaro

La obra de teatro de Mónica Hoth, dirigida por Efrén Estrada, se está presentado todos los domingos de julio en el Teatro de Cámara “Ozcar Casteñada Rada” de la Casa de la Cultura de Saltillo a las 18:00 horas.

La obra muestra cómo todos los hombres pájaro que viajaron a Estados Unidos volvieron, menos el padre de Martina. Ahora ella tiene que realizar su propio viaje para buscarlo, una travesía fantástica que le hará conocer los retos que un inmigrante ilegal tiene que enfrentarse en la búsqueda de una vida mejor, con una pizca de fantasía.

La entrada tiene un costo general de 150 pesos con descuentos para estudiantes e INAPAM y promoción por reservar.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Arte
Conciertos
Eventos
Localizaciones
Saltillo
Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

Selección de los editores
Solución morenista

Solución morenista
true

Sólo para estar al día...

La columna de Héctor de Mauleón difundió nuevos audios atribuidos a Marina del Pilar sobre una presunta reunión con el FBI; autoridades de EU no la han confirmado.

Difunden nuevos audios de Marina del Pilar; mencionan presunta reunión con el FBI en Panamá
La presidenta señaló que el incidente del Tren Interoceánico en Oaxaca no dejó personas lesionadas y que continúan las revisiones para determinar sus causas.

Sheinbaum niega descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca ; asegura que fue un incidente
El aumento de casos de ciclosporiasis en Estados Unidos mantiene bajo vigilancia a las autoridades sanitarias.

Brote de diarrea explosiva se aproxima a México... qué verduras debes vigilar para evitar la ciclosporiasis
Un fenómeno climático conocido como “tormenta negra” podría provocar lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos de tierra en varias regiones del país.

Se aproxima Tormenta Negra a México... azotará con lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados
Historia. Roberto Gómez Fernández adelantó que la próxima bioserie explorará la vida y personalidad de Don Ramón más allá de lo visto en la vecindad.

¡Crece el ‘Chespiriverso’! Cocinan HBO Max y Roberto Gómez Fernández bioserie de ‘Don Ramón’
El capitán defendió el trabajo de la Albiceleste y rechazó las versiones que apuntan a supuestos favoritismos, al asegurar que el éxito de su selección es producto del esfuerzo colectivo.

‘Nadie nos regaló nada’... Messi defiende a Argentina tras su pase a la Final del Mundial 2026