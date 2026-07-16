$!¿Qué hacer en Saltillo? Continúa la FINA con ópera y Saltillo Electrónico, Edwin Luna cierra el FutFest y llega Luis Ángel ‘el Flaco’

El verano continúa lleno de actividades para los saltillenses, con los últimos días del FutFest y aún mucha oferta del Festival Internacional de las Artes Saltillo 449 (FINA), y este fin de semana no es la excepción. Edwin Luna y la Trakalosa Esta popular agrupación será la encargada de cerrar el FutFest de Saltillo este domingo 19 de julio a partir de las 21:00 horas en el Biblioparque Norte, hora para la cual ya sabremos si España o Argentina serán los campeones de la Copa Mundial de Fútbol.

Además, el viernes 17 s presentarán los Invasores de Nuevo León y el sábado 18 Los Plebes del Rancho, en el mismo escenario y a la misma hora, para que no te pierdas ninguno de estos espectáculos. Regresa ‘El Flaco’ a Saltillo El cantante Luis Ángel “El Flaco” se presentará este sábado 18 de julio en el Lienzo Charo “Prof. Enrique González” junto a Saúl “El Jaguar” en punto de las 21:00 horas, aunque las puertas se abrirán desde las 20:00 horas.

Los boletos se encuentran a la venta en puntos físicos como Farmacia del Ahorro sucursal Santo Cristo y Farmacia del Ahorro en la sucursal Emilio Arizpe, en donde los costos van desde 500 pesos en Gradas hasta 2 mil pesos en la Zona Diamante. Saltillo Electrónico y ópera La FINA también continúa este fin de semana y uno de los eventos más destacados es su ya esperado festival de música Saltillo Electrónico, que este año vuelve a su sede en el cruce de V. Carranza y Avenida Universidad, con la presencia de artistas del género desde las 18:00 horas.

En esta ocasión destaca la participación de Jordy Medina, Pauza y Charles B, quienes saldrán al escenario a partir de las 21:00 horas, pero la fiesta iniciará por la tarde Laus Music, DJ Oz, DJ Antuan, DJ Zelfi, Jezreel y Techno Bruja. También, aunque no será en fin de semana, se presentará la ópera “Carmen” de Georges Bizet a cargo de la Compañía de Ópera de Saltillo el lunes 20 y martes 21 a las 18:00 horas en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler.

Las cortesías para este evento se entregarán de 9:00 a 17:00 horas en el Centro Cultural Casa Purcell este viernes 17 de julio. Vuelve Martina y los hombres pájaro La obra de teatro de Mónica Hoth, dirigida por Efrén Estrada, se está presentado todos los domingos de julio en el Teatro de Cámara “Ozcar Casteñada Rada” de la Casa de la Cultura de Saltillo a las 18:00 horas.