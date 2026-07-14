Regresa a Saltillo Luis Ángel ‘El Flaco’ para concierto

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    Regresa a Saltillo Luis Ángel ‘El Flaco’ para concierto
    Evento. El cantautor se encuentra en una gira por territorio mexicano como misión de reencontrarse con sus fans. FOTO: OMAR SAUCEDO

El cantante y compositor sinaloense actuará este 18 de julio en el Lienzo Charro Prof. Enrique González Treviño, junto a Saúl ‘El Jaguar’

JESSICA VILLARREAL

Luis Ángel ‘El Flaco’ saltó a la fama como vocalista principal de Banda Los Recoditos y actualmente es uno de los solistas más reconocidos del género música de banda y regional mexicano.

El cantante y compositor sinaloense regresará a Saltillo este sábado 18 de julio en el Lienzo Charro Prof. Enrique González Treviño, junto a Saúl ‘El Jaguar’ invitado especial de la noche.

En rueda de prensa se dieron a conocer los pormenores del evento en presencia del artista, el cual invita a la familia acudir al concierto.

$!El artista se dijo contento de poder actuar ante el público saltillense.
El artista se dijo contento de poder actuar ante el público saltillense. FOTO: OMAR SAUCEDO

Los boletos se encuentran a la venta en puntos físicos como Farmacia del Ahorro sucursal Santo Cristo y Farmacia del Ahorro en la sucursal Emilio Arizpe , en donde los costos van desde $500 pesos en Gradas hasta $2,000 pesos en la Zona Diamante.

Los organizadores recordaron que el lugar se encuentra techado por el leve pronóstico de lluvia de ese día y cuentan con estacionamiento suficiente para los presentes.

Se abrirán las puertas desde las 20:00 horas además, también en el lugar se estarán vendiendo bebidas para amenizar el show.

DE REGRESO A MÉXICO

Durante la rueda prensa Luis Ángel habló de lo nostálgico que es volver a cantar para los mexicanos ya que por proyectos se ha encontrado fuera del país.

“México es diferente, tu puedes inmediatamente retribuirle, cantándole un poquito más, haciendo una cosa especial por tu gente”

https://vanguardia.com.mx/show/marcas-retiran-publicidad-de-ventaneando-tras-polemicos-comentarios-de-pedro-sola-GG22171106

El cantante aseguró que el inicio de cada concierto es de manera espontánea de acuerdo al ambiente del público y también comentó que hará mancuerna en el escenario con Saúl ‘El Jaguar’, quien es el invitado especial.

En su repertorio interpretará canciones como su más reciente sencillo ‘Tequila y Guaro’ en el cual fusiona la esencia de la banda mexicana con la música popular colombiana.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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