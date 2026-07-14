Regresa a Saltillo Luis Ángel ‘El Flaco’ para concierto

JESSICA VILLARREAL Luis Ángel ‘El Flaco’ saltó a la fama como vocalista principal de Banda Los Recoditos y actualmente es uno de los solistas más reconocidos del género música de banda y regional mexicano. El cantante y compositor sinaloense regresará a Saltillo este sábado 18 de julio en el Lienzo Charro Prof. Enrique González Treviño, junto a Saúl ‘El Jaguar’ invitado especial de la noche. En rueda de prensa se dieron a conocer los pormenores del evento en presencia del artista, el cual invita a la familia acudir al concierto.

Los boletos se encuentran a la venta en puntos físicos como Farmacia del Ahorro sucursal Santo Cristo y Farmacia del Ahorro en la sucursal Emilio Arizpe , en donde los costos van desde $500 pesos en Gradas hasta $2,000 pesos en la Zona Diamante. Los organizadores recordaron que el lugar se encuentra techado por el leve pronóstico de lluvia de ese día y cuentan con estacionamiento suficiente para los presentes. Se abrirán las puertas desde las 20:00 horas además, también en el lugar se estarán vendiendo bebidas para amenizar el show.

DE REGRESO A MÉXICO Durante la rueda prensa Luis Ángel habló de lo nostálgico que es volver a cantar para los mexicanos ya que por proyectos se ha encontrado fuera del país. “México es diferente, tu puedes inmediatamente retribuirle, cantándole un poquito más, haciendo una cosa especial por tu gente”

El cantante aseguró que el inicio de cada concierto es de manera espontánea de acuerdo al ambiente del público y también comentó que hará mancuerna en el escenario con Saúl ‘El Jaguar’, quien es el invitado especial. En su repertorio interpretará canciones como su más reciente sencillo ‘Tequila y Guaro’ en el cual fusiona la esencia de la banda mexicana con la música popular colombiana.

Temas

Conciertos Espectáculos Eventos

Localizaciones

Saltillo

