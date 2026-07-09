¿Qué hacer en Saltillo? Festival Internacional de Guitarra, actividades de la FINA y ‘Moana’ en los cines

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    ¿Qué hacer en Saltillo? Festival Internacional de Guitarra, actividades de la FINA y ‘Moana’ en los cines
    Agenda. Conciertos del Festival Internacional de Guitarra, una coreografía monumental de polka y el estreno de ‘Moana’ encabezan la agenda de actividades en la ciudad. FOTO: ESPECIAL

Este fin de semana habrá más actividades culturales y de entretenimiento en la ciudad como parte de las celebraciones de la temporada

Una vez más, las vacaciones, el descanso y la oportunidad de salir de casa para disfrutar de una rutina diferente estarán presentes este fin de semana con las diversas actividades que habrá en la ciudad. Y tú, ¿ya tienes plan?

CONCIERTO ECOS DE MÉXICO

Este viernes 10 de julio, en el marco de las actividades del Festival Internacional de Guitarra, se llevará a cabo el concierto Ecos de México: El doble virtuosismo de Angulo, que contará con la participación artística de la Orquesta Filarmónica del Desierto, Pablo Garibay y Arody García, bajo la dirección de Natanael Espinosa.

La cita es a las 20:30 horas en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler. La entrada es gratuita.

CONCIERTO DE PULSO DEL SUR

El sábado 11 de julio será el turno de subir al escenario para el grupo Pulso del Sur. De acuerdo con la sinopsis del evento, se trata de una extraordinaria propuesta de los Hermanos Guedes (Brasil), quienes ofrecerán un recorrido sonoro en el que la guitarra, la tradición y la pasión latinoamericana marcarán el ritmo.

La cita será nuevamente en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, a las 20:30 horas. La entrada también es gratuita.

POLKAS LAS PERLITAS

Este domingo 12 de julio, en el Gimnasio del Colegio Ignacio Zaragoza, se llevará a cabo el evento Polkas Las Perlitas: Coreografía Monumental, como parte de las actividades de la Fiesta Internacional de las Artes.

La cita es a las 18:00 horas y la entrada será gratuita. Además, se contará con la participación de talento proveniente de Chihuahua y Nuevo León.

‘MOANA’ EN CINES

El live action de la película ‘Moana’ llegó a los cines esta semana, por lo que será una de las principales opciones para disfrutar en familia. La cinta es protagonizada por Catherine Lagaʻaia en el papel de Moana y Dwayne “La Roca” Johnson como Maui.

https://vanguardia.com.mx/show/facundo-cabral-y-su-historia-con-coahuila-de-saltillo-a-torreon-JD22038265

En Saltillo, las funciones en Cinépolis La Nogalera estarán disponibles desde las 15:20 hasta las 22:25 horas, en español. Por su parte, en Cinépolis Paseo Villalta habrá funciones desde las 11:00 hasta las 22:45 horas durante el sábado 11 de julio.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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