Facundo Cabral y su historia con Coahuila: de Saltillo a Torreón
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El argentino visitó por última vez Saltillo en 2002, mientras que en Torreón se presentó en 2008
Este jueves, el reconocido trovador, poeta y filósofo argentino Facundo Cabral cumplió 15 años de haber muerto tras un ataque a balazos en Guatemala. Sin embargo, su peso en la cultura y el entretenimiento latino sigue presente, incluso entre el público mexicano, incluido el de Saltillo.
Y es que el trovador se mostraba feliz y “como en casa” en las ocasiones en que logró actuar ante el público coahuilense.
Precisamente dejó una huella importante en la región, al ser uno de los primeros artistas en presentarse en el icónico Teatro de la Ciudad Fernando Soler tras su inauguración en 1979.
GIRAS PARA CERCANÍA
Cabral visitó por última vez Saltillo en 2002, cuando ofreció un inolvidable concierto en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler. El cantautor y filósofo argentino compartió su trova y sus reflexiones existenciales en este importante recinto cultural de la ciudad.
Fue hasta 2008 cuando el argentino regresó a tierras coahuilenses, al presentarse en el Teatro Nazas de Torreón. En aquella ocasión declaró a la prensa que le agradaba todo de México y que entre sus gustos estaba visitar Coahuila.
En esa última presentación en territorio coahuilense se presentó con su gira Antología 1960-2008, con la que también recorrió otras ciudades del país.
TRÁGICO FINAL
Justamente en la entrevista que concedió a medios de comunicación en Torreón, Cabral aseguraba que deseaba morir “de una manera digna y elegante”, algo que no pudo hacer realidad cuando fue asesinado a tiros por sicarios en Guatemala, mientras se encontraba en aquel país.