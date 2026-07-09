Facundo Cabral y su historia con Coahuila: de Saltillo a Torreón

Este jueves, el reconocido trovador, poeta y filósofo argentino Facundo Cabral cumplió 15 años de haber muerto tras un ataque a balazos en Guatemala. Sin embargo, su peso en la cultura y el entretenimiento latino sigue presente, incluso entre el público mexicano, incluido el de Saltillo.

Y es que el trovador se mostraba feliz y “como en casa” en las ocasiones en que logró actuar ante el público coahuilense.

Precisamente dejó una huella importante en la región, al ser uno de los primeros artistas en presentarse en el icónico Teatro de la Ciudad Fernando Soler tras su inauguración en 1979.