Facundo Cabral y su historia con Coahuila: de Saltillo a Torreón

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    Facundo Cabral y su historia con Coahuila: de Saltillo a Torreón
    Paso. Facundo Cabral se presentó en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, uno de los recintos culturales más emblemáticos de Saltillo. FOTO: INTERNET

El argentino visitó por última vez Saltillo en 2002, mientras que en Torreón se presentó en 2008

Este jueves, el reconocido trovador, poeta y filósofo argentino Facundo Cabral cumplió 15 años de haber muerto tras un ataque a balazos en Guatemala. Sin embargo, su peso en la cultura y el entretenimiento latino sigue presente, incluso entre el público mexicano, incluido el de Saltillo.

Y es que el trovador se mostraba feliz y “como en casa” en las ocasiones en que logró actuar ante el público coahuilense.

Precisamente dejó una huella importante en la región, al ser uno de los primeros artistas en presentarse en el icónico Teatro de la Ciudad Fernando Soler tras su inauguración en 1979.

GIRAS PARA CERCANÍA

Cabral visitó por última vez Saltillo en 2002, cuando ofreció un inolvidable concierto en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler. El cantautor y filósofo argentino compartió su trova y sus reflexiones existenciales en este importante recinto cultural de la ciudad.

Fue hasta 2008 cuando el argentino regresó a tierras coahuilenses, al presentarse en el Teatro Nazas de Torreón. En aquella ocasión declaró a la prensa que le agradaba todo de México y que entre sus gustos estaba visitar Coahuila.

En esa última presentación en territorio coahuilense se presentó con su gira Antología 1960-2008, con la que también recorrió otras ciudades del país.

https://vanguardia.com.mx/show/fallece-la-cantante-bonnie-tyler-a-los-75-anos-de-edad-interprete-de-total-eclipse-of-the-heart-y-holding-out-for-a-hero-JC22027482

TRÁGICO FINAL

Justamente en la entrevista que concedió a medios de comunicación en Torreón, Cabral aseguraba que deseaba morir “de una manera digna y elegante”, algo que no pudo hacer realidad cuando fue asesinado a tiros por sicarios en Guatemala, mientras se encontraba en aquel país.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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