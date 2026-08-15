¡Desde la D23! Marvel reúne a sus héroes y X-Men en el nuevo avance de ‘Avengers: Doomsday’

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    ¡Desde la D23! Marvel reúne a sus héroes y X-Men en el nuevo avance de ‘Avengers: Doomsday’
    Fichaje. El nuevo avance de ‘Avengers: Doomsday’ presentó imágenes de algunos de los héroes que participarán en la esperada producción de Marvel. FOTO: YOUTUBE@MARVELLATAM

En este nuevo tráiler, los grupos de héroes se unen a los X-Men para enfrentar las villanías encabezadas por el ‘Doctor Doom’ de Robert Downey Jr.

Uno de los momentos más esperados de la ceremonia de la D23 de Disney eran los nuevos detalles, sorpresas y avances sobre ‘Avengers: Doomsday’, y así sucedió cuando la empresa mostró un breve, pero contundente avance de la cinta que une “universos” y realidades.

La cinta, que llegará a los cines el próximo 18 de diciembre, es dirigida por los hermanos Joe y Anthony Russo, quienes ya son expertos en hacer que ‘Los Vengadores’ dominen la taquilla, pese a los fracasos o errores de otros héroes de Marvel.

Lo principal en el nuevo tráiler se enfoca en el villano ‘Doctor Doom’ y, por medio de las imágenes y la explicación de ‘Sue Storm’, interpretada por Vanessa Kirby, se revelan las razones que tendría el villano para actuar.

A pesar de que la trama se mantiene incierta, una de las escenas que conmocionó a los fans muestra a ‘Mr. Fantastic’ cuestionando a ‘Dr. Doom’ entre los escombros sobre si él fue responsable de esa destrucción. Posteriormente, ‘Thor’ intenta dañar a ‘Doom’, aunque sin éxito.

Cabe mencionar que el reparto de ‘Avengers: Doomsday’ es uno de los más numerosos de la historia de Marvel, pues contará con las actuaciones de Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Florence Pugh, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Wyatt Russell, Channing Tatum, Simu Liu, Ian McKellen, Tom Hiddleston, James Marsden, Patrick Stewart, Joseph Quinn, Sebastian Stan, David Harbour, Letitia Wright, Lewis Pullman, Kelsey Grammer, Kathryn Newton, Danny Ramirez, Winston Duke, Alan Cumming, Hannah John-Kamen y Rebecca Romijn, además de los mexicanos Mabel Cadena y Tenoch Huerta.

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Aunque no hay cifras oficiales hasta el momento, se cree que esta nueva entrega de ‘Avengers’ tiene un presupuesto de entre 400 y 530 millones de dólares, además de los regresos de Chris Evans y Robert Downey Jr. tras su salida en 2019 de la franquicia. (Con información de El Universal)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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