¡Desde la D23! Marvel reúne a sus héroes y X-Men en el nuevo avance de ‘Avengers: Doomsday’

Uno de los momentos más esperados de la ceremonia de la D23 de Disney eran los nuevos detalles, sorpresas y avances sobre ‘Avengers: Doomsday’, y así sucedió cuando la empresa mostró un breve, pero contundente avance de la cinta que une “universos” y realidades.

La cinta, que llegará a los cines el próximo 18 de diciembre, es dirigida por los hermanos Joe y Anthony Russo, quienes ya son expertos en hacer que ‘Los Vengadores’ dominen la taquilla, pese a los fracasos o errores de otros héroes de Marvel.

Lo principal en el nuevo tráiler se enfoca en el villano ‘Doctor Doom’ y, por medio de las imágenes y la explicación de ‘Sue Storm’, interpretada por Vanessa Kirby, se revelan las razones que tendría el villano para actuar.