¿Qué hacer en Saltillo? Show de la Compañía de Ópera, concierto con la Orquesta Metropolitana, obra de teatro y el estreno de ‘Wicked: Por Siempre’ en cines

Una vez más, la ciudad ofrecerá una variedad de actividades para disfrutar desde este viernes y hasta el domingo. ¿A cuál vas a ir?

Show
/ 20 noviembre 2025
El clima es ideal para salir de casa y disfrutar las opciones para disfrutar del abanico de entretenimiento cultural en Saltillo. Si aún no sabes qué hacer este fin de semana y quieres alejarte un poco del streaming y las redes sociales, te dejamos estas opciones.

CONCIERTO CON LA ORQUESTA METROPOLITANA DE SALTILLO

Este viernes 21 de noviembre, a las 20:15 horas, en el Museo de las Aves de México, la Orquesta Metropolitana de Saltillo interpretará el Concierto para violín de Johann Sebastian Bach, así como la Sinfonía para cuerdas núm. 11 de Felix Mendelssohn.

Los boletos ya están disponibles en Boletrix, con un descuento del 15% por el “Buen Fin extendido”.

“Podríamos decir que es una sinfonía monumental escrita para cuerdas”, explicó la directora de la orquesta, Natalia Riazanova.

NOCHE CON LA ÓPERA IL TABARRO

La Compañía de Ópera de Saltillo trae de vuelta esta obra de Giacomo Puccini con dos funciones en el Centro Cultural Casa Purcell, como parte de su temporada Arjé.

La obra se presentará este sábado 22 de noviembre a las 19:00 horas, con Thamar Villarreal, Valeria Oregon y Eduardo Canela en los roles principales; y el domingo 23, a las 18:00 horas, con Villarreal acompañado por Natasha Cruz y Ernesto Barrientos.

Quienes deseen adquirir sus boletos pueden comunicarse al 844 327 5232.

OBRA DE TEATRO: ETERNO VAN GOGH

Este sábado 22 de noviembre, la puesta en escena Eterno Van Gogh, de Víctor Vázquez, llegará al público local con dos funciones: a las 5:00 p. m. y a las 8:00 p. m., en el icónico Teatro del IMSS de Saltillo.

De acuerdo con los productores, esta es la obra biográfica más emotiva e impactante acerca de Vincent van Gogh. En escena, los asistentes serán testigos de su recorrido desde la infancia en Holanda hasta su trágico final en Auvers-sur-Oise.

La venta de boletos está disponible mediante pago con tarjeta en eternovangoghsaltillo.boletopolis.com, o en taquilla 30 minutos antes de cada función.

ARIANA GRANDE Y CYNTHIA ERIVO REGRESAN CON WICKED: POR SIEMPRE

La dupla que ha conquistado el cine musical en el último año, Cynthia Erivo y Ariana Grande, retoma los personajes de Elphaba y Glinda para dar cierre a la historia de Wicked.

La película ya está disponible en las salas de cine de Saltillo desde la tarde del jueves 20 de noviembre. Sus funciones continuarán en distintos horarios durante su primer fin de semana, considerado clave para el desempeño del filme.

La sinopsis oficial relata que, “tras desafiar al régimen totalitario del Mago en Oz, Elphaba debe enfrentarse a su identidad como Bruja Mala del Oeste. Mientras tanto, el Mago ha otorgado a Glinda el título de ‘Glinda la Buena’ y un estatus público como defensora de la nación frente a Elphaba”.

