¿Qué hacer en Saltillo? teatro local, concierto de Edén Muñoz y música

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    ¿Qué hacer en Saltillo? teatro local, concierto de Edén Muñoz y música
    Fiesta. De un homenaje a José José al concierto de Edén Muñoz y una obra con talento saltillense, la ciudad ofrece opciones para disfrutar estos primeros días del mes FOTO: ARCHIVO

Ya comenzó octubre y las festividades están a la orden del día, por lo que este fin de semana hay diversas opciones de entretenimiento

La lluvia, el clima otoñal y el inicio de mes llegaron a Saltillo acompañados de diversas actividades. Si se planea salir de casa y disfrutar de un momento diferente, te dejamos estas opciones para este fin de semana y los primeros días de octubre.

HOMENAJE SINFÓNICO A JOSÉ JOSÉ

La Orquesta Filarmónica del Desierto presenta este viernes 2 de octubre ‘Homenaje Sinfónico a José José’, una noche dedicada a la voz que marcó generaciones y convirtió el amor, el desamor y la esperanza en canciones inolvidables.

La cita es a las 20:30 horas en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler. La venta de boletos es en línea, a través del sitio newticket.com.mx, y el costo va de los $300 a los $880 pesos por persona.

‘MIMOSICAL’ EN TEATRO GARNICA

Este viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de octubre se llevará a cabo el show ‘Mimosicale’, una obra de teatro para toda la familia que concluye su temporada en el Teatro Garnica. La puesta en escena es dirigida por Gina Garnica y Alberto Trejo, quien también sube al escenario junto a Alejandro Arévalo.

La cita es a las 20:00 horas el viernes y sábado, mientras que el domingo será a las 18:00 horas. Los boletos se pueden adquirir en taquilla y tienen un costo de $50 pesos.

CONCIERTO DE EDÉN MUÑOZ

Este sábado 3 de octubre se presentará en Saltillo Edén Muñoz, acompañado por Sonido Master y Leandro Ríos, en una noche llena de diversión y música, con la oportunidad de disfrutar de un gran espectáculo.

La cita es a las 20:00 horas en el Estadio Olímpico. Los boletos finales van de los $550 a los $3,000 pesos y pueden adquirirse en el sitio jrticket.com.

TEATRO DESDE LA CDMX

El próximo lunes 5 de octubre, el actor saltillense Xavier García tendrá la oportunidad de ser profeta en su tierra cuando se presente en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler con la obra ‘Dani y el Profundo Mar Azul’.

https://vanguardia.com.mx/show/octubre-llega-cargado-de-series-terror-drama-marvel-y-hasta-los-kardashian-en-streaming-AK23837623

La entrada a la puesta en escena es gratuita y forma parte de Drama Fest en Movimiento, bajo la dirección de Cristian Malagoni y con la traducción del texto a cargo de Roberto Zavazos y Sofía Morfín Jean.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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