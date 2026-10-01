¿Qué hacer en Saltillo? teatro local, concierto de Edén Muñoz y música

La lluvia, el clima otoñal y el inicio de mes llegaron a Saltillo acompañados de diversas actividades. Si se planea salir de casa y disfrutar de un momento diferente, te dejamos estas opciones para este fin de semana y los primeros días de octubre.

HOMENAJE SINFÓNICO A JOSÉ JOSÉ La Orquesta Filarmónica del Desierto presenta este viernes 2 de octubre ‘Homenaje Sinfónico a José José’, una noche dedicada a la voz que marcó generaciones y convirtió el amor, el desamor y la esperanza en canciones inolvidables. La cita es a las 20:30 horas en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler. La venta de boletos es en línea, a través del sitio newticket.com.mx, y el costo va de los $300 a los $880 pesos por persona.

‘MIMOSICAL’ EN TEATRO GARNICA Este viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de octubre se llevará a cabo el show ‘Mimosicale’, una obra de teatro para toda la familia que concluye su temporada en el Teatro Garnica. La puesta en escena es dirigida por Gina Garnica y Alberto Trejo, quien también sube al escenario junto a Alejandro Arévalo. La cita es a las 20:00 horas el viernes y sábado, mientras que el domingo será a las 18:00 horas. Los boletos se pueden adquirir en taquilla y tienen un costo de $50 pesos.

CONCIERTO DE EDÉN MUÑOZ Este sábado 3 de octubre se presentará en Saltillo Edén Muñoz, acompañado por Sonido Master y Leandro Ríos, en una noche llena de diversión y música, con la oportunidad de disfrutar de un gran espectáculo. La cita es a las 20:00 horas en el Estadio Olímpico. Los boletos finales van de los $550 a los $3,000 pesos y pueden adquirirse en el sitio jrticket.com.

TEATRO DESDE LA CDMX El próximo lunes 5 de octubre, el actor saltillense Xavier García tendrá la oportunidad de ser profeta en su tierra cuando se presente en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler con la obra ‘Dani y el Profundo Mar Azul’.

La entrada a la puesta en escena es gratuita y forma parte de Drama Fest en Movimiento, bajo la dirección de Cristian Malagoni y con la traducción del texto a cargo de Roberto Zavazos y Sofía Morfín Jean.

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