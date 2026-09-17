Paramount podría dejar Los Ángeles en medio de las negociaciones por la fusión con Warner Bros.
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La compañía tendría previsto informar sobre su salida, mientras busca un acuerdo con el fiscal de California ante la demanda antimonopolio
Como pólvora comenzó a correr la noticia de que los ejecutivos de Paramount tomaron la decisión de abandonar Los Ángeles, California, para poder continuar con la fusión con Warner Bros.
Paramount tenía la intención de notificar tanto a la alcaldía de Los Ángeles como a Bonta sobre el anuncio de su salida, aunque, por el momento, este aviso no se ha materializado, según informó este miércoles TMZ.
Bonta tenía prevista una reunión a finales del pasado agosto con los ejecutivos de Paramount, pero suspendió las conversaciones abruptamente tras acusar al conglomerado de medios de haber filtrado a la prensa detalles de una conversación que ambos mantuvieron días antes.
El conglomerado de medios Paramount Skydance prevé reunirse con el fiscal de California, Rob Bonta, en octubre próximo para intentar llegar a un acuerdo sobre la fusión con Warner Bros. Discovery (WBD, en inglés) y la demanda antimonopolio interpuesta por 12 estados del país.
La mediación fue ordenada por un tribunal de California para los días 14 y 15 de octubre, según documentos judiciales a los que ha tenido acceso EFE. (Con información de EFE)