¿Qué pasará con BTS? pronto, dos miembros deberán cumplir hasta 18 meses de servicio militar

Durante la premiación n°. 64 de los Grammys, la agrupación causó sensación con una aplaudida presentación de “Butter”, el día domingo 3 de abirl, en Las Vegas. El grupo, conocido mundialmente como uno de los más influyentes en el ámbito del K-Pop actual, ha sabido moverse entre las estadísticas americanas.

No obstante, esta significativa experiencia en la música no les brindó el Gammy al mejor Duo o Agrupación Pop, el cuál, perdieron contra Doja Cat y SZA por su popular sencillo “Kiss Me More”. Enfureciendo a sus fans, conocidas como “ARMY”, en Twitter causaron revuelo por su pérdida.

Entre su contínua pelea con los Grammy, a donde han asistido más de una vez y vuelven a perder, sus fanáticos más grandes también se preocupan por lo pronto que están por cumplir los 30 años, ya que, el pasado 2021, se acordó que a esta edad deberán cumplir su servicio militar, obligatorio en Corea del Sur para todo hombre mayor de 18 años.

LA LEY QUE ‘SALVÓ’ AL GRUPO

Aunque pudieron ser llamados a servicio mucho antes, la popularmente llamada “Ley BTS” les permitió eximirse de esta carga; la ley revisó que los artistas de K-pop que hayan recibido medallas del gobierno por ayuda ra difundir o elevar la influencia cultural del país, en todo el mundo, pueden solicitar el aplazamiento de su servicio militar, reconocimiento con el cual cuentan los siete miembros de BTS, otorgado el 2018.

La nueva ley incluyó no sólo a idols, sino, a actores, gamers, influencers y personalidades con méritos propios que promuevan la cultura surcoreana.