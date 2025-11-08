Queen, Sex Pistols y Journey

La última semana fue de conmemoraciones importantes en el mundo del rock para casi concluir con un importante anuncio también para los amantes del género relacionado de una gira que coincidirá con otro aniversario.

La primera fecha importante que se festejó el pasado fin de semana fue el 31 de octubre puesto que ese mismo día se cumplieron cinco décadas con exactitud del lanzamiento de ese gran himno del rock de la icónica banda británica Queen incluido en su disruptor álbum de 1975 “A Night at the Opera”: “Rapsodia Bohemia”, esa producción que tal como se recrea en la biopic del mismo título del 2018 que dio el Oscar al Mejor Actor a su protagonista, Rami Malek, por su electrizante interpretación de Freddie Mercury, rompió esquemas desde el momento de su grabación por atreverse a mezclar dentro del rock música “elevada” como la ópera.

“Bohemian Rhapsody”, una grabación que como su título lo dice es una rapsodia musical que consta de seis secciones: introducción, balada, solo de guitarra, ópera, rock y coda o final sigue siendo hoy día inusual dentro del género del rock, dio dolores de cabeza a su disquera desde el momento en que por sus casi seis minutos de duración pero aunque varios de sus ejecutivos aseguraron que por ello no llegaría a ser un éxito y casi amenazaron al DJ Kenny Everett de nunca emitirla en la radio desde sus primeras escuchas fue un trancazo, estrenado a principios de 1976 llegó al noveno sitio del Billboard 100 y en 1992 al segundo lugar gracias a “Wayne´s World”.

Unos días después, ya entrados en el mes de noviembre, fue el pasado jueves 6 cuando se cumplieron también 50 años de la primera tocada pública de una no menos legendaria banda británica en su caso del género del punk, Sex Pistols, que ocurrió en en salón de la Escuela de Arte San Martin del centro de Londres donde el bajista Glen Mattlock había estudiado y que por su cuenta se recrea en uno de los 2apítulos de la no menos recomendable bioserie “Pistol”, dirigida por por el ganador del Oscar Danny Boyle (“Quisiera ser millonario”); protagonizada, entre otros, por el actor Louis Partridge (“Disclaimer”) y que se encuentra disponible en streaming por MGM Plus.

Para terminar, el mismo jueves se dio a conocer que la banda norteaericana de rock pop Journey anunció su plan “definitivo” para que todos sus integrantes, como el título de su clásico “Separate Ways”, tomen cada uno su propio camino con la que se conocerá como su Gira del Adiós a iniciarse el ya venidero año 2026 cuya tocada inicial comenzó a promoverse como “Final Frontier Tour 2026” a efectuarse en la ciudad de Hershey, Pennsylvania y que se continuará por el momento hasta el 2 de Julio” la cual tendrá lugar en la ciudad fronteriza de Laredo, Texas.

La gira que según la publicación Variety aunque no tiene más fechas a partir del concierto de Laredo uno de sus miembros fundadores, el guitarrista Neil Schon, asegura se extenderá hasta el 2027, coincidirá con el aniversario número 40 de la salida del último disco de estudio donde participó el vocalista original, Steve Perry, “Raised on Radio” (1986), previo a su retiro definitivo de la agrupación que desde entonces lidera con el tecladista Jonathan Cain como los unicos miembros originales que junto a Perry aparecieron juntos en la inducción del grupo al Salón de la Fama del Rock and Roll en el 2017.

