¿Quién es la Máscara? 2025: Quién es ‘Shiba Moon’, la primera eliminada del programa

Show
/ 13 octubre 2025
    ¿Quién es la Máscara? 2025: Quién es ‘Shiba Moon’, la primera eliminada del programa
    Fue revelada la primera celebridad en la nueva temporada de ¿Quién es la máscara? 2025, tras descubrirse que se ocultaba detrás del personaje Shiba Moon durante la gala de estreno del 12 de octubre. FOTO: VANGUARDIA

Una popular actriz sorprendió al público al revelarse como Shiba Moon, la primera eliminada de ¿Quién es la máscara? 2025.

La nueva temporada del programa ¿Quién es la máscara? 2025 inició este 12 de octubre con una gala llena de emoción, presentaciones musicales y la eliminación de Shiba Moon, que sorprendió tanto al público como al panel de investigadores.

El programa regresó con su formato habitual, donde figuras del mundo del espectáculo compiten ocultas bajo elaborados disfraces, interpretando temas musicales ante la audiencia y un jurado encargado de descifrar quién se encuentra tras la máscara.

El panel de investigadores de esta edición está conformado por Carlos Rivera, Anahí, Ana Brenda Contreras y Juanpa Zurita, quienes, entre comentarios, teorías y conjeturas, tratan de adivinar las identidades de los participantes basándose en pistas y presentaciones escénicas.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Ganará Televisa? Nominan a un Emmy Internacional al reality show ‘¿Quién es La Máscara?’

¿QUIÉN ES SHIBA MOON, LA PRIMERA ELIMINACIÓN EN ‘¿QUIÉN ES LA MÁSCARA?’?

Durante esta primera emisión, varios personajes hicieron su debut, pero fue Shiba Moon quien captó la atención del público por su energía y simpatía. Sin embargo, tras la votación, el público decidió que este personaje debía abandonar la competencia, lo que llevó a una de las revelaciones más comentadas de la noche.

Cuando llegó el momento de descubrir quién se ocultaba detrás de Shiba Moon, el estudio se llenó de expectativa. Entre gritos del público y gestos de sorpresa de los investigadores, la máscara cayó y reveló a Adamari López, generando una oleada de reacciones inmediatas.

El cantante y jurado Carlos Rivera fue uno de los primeros en expresar su asombro:

“No, no puede ser Adamari López... No lo vimos venir, no puede ser. Es una hermosa sorpresa tenerte aquí, sabes que te quiero”.

La conductora y actriz puertorriqueña, conocida por su trayectoria en televisión y su carisma frente a las cámaras, agradeció el recibimiento y compartió unas palabras con el público:

“Me divertí mucho y fue una experiencia maravillosa. Aquí estoy como una perrita disfrutando, feliz de haber tenido la oportunidad de venir al programa y de cantar, que nunca lo había hecho. Qué chévere que los tomó por sorpresa, yo quería distraerlos a todos, pero la realidad es que nadie me descubrió.

LAS PISTAS QUE DIO ADAMARI LÓPEZ Y QUE CONFUNDIERON AL JURADO

A lo largo de la emisión, Shiba Moon compartió varias pistas sobre su identidad. Entre ellas mencionó que tenía cachorros y los defendía con uñas y dientes, una metáfora que hacía referencia a su faceta como madre. También comentó que había trabajado con Juanpa Zurita.

A pesar de las señales, ninguno de los investigadores logró identificarla correctamente, lo que generó sorpresa entre el panel y entusiasmo entre los espectadores.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Toca soportar! Captan en pleno romance a Katy Perry y al ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau

Minutos después de la revelación, el nombre de Adamari López se volvió tendencia en redes sociales, donde usuarios expresaron su sorpresa y compartieron clips del momento en que la presentadora se quitó la máscara. Muchos destacaron su carisma, mientras otros lamentaron su temprana salida del concurso.

Temas


Reality Show
Viral
Quién es la Máscara

Organizaciones


Televisa

true

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
Javier Vargas Arias, empresario del sector citrícola, fue asesinado la mañana del miércoles en la vía pública del municipio de Álamo Temapache, en el norte de Veracruz, región reconocida por su alta producción de cítricos.

Veracruz: Reportan asesinato de Javier Vargas, empresario citrícola en Álamo Temapache
La Coca-Cola hecha en México se exporta a más de 20 países y es especialmente codiciada en Estados Unidos, donde los coleccionistas incluso pagan más por las botellas originales de vidrio .

¿De qué está hecha la Coca-Cola Mexicana?... y por qué bajará el azúcar en la bebida
Del ámbito federal, casi la mitad de recursos por aclarar corresponden al Poder Judicial.

Encuentra ASF anomalías por 5.1 mil millones de pesos en gasto de 2024
Trump ha desplegado fuerzas federales, como agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Guardia Nacional, en diferentes ciudades bajo la excusa de altos índices de criminalidad y puesto como prioridad la detención de migrantes indocumentados. FOTO

Trump cancela planes para el despliegue inminente de tropas en San Francisco
Al inicio de su segundo mandato como presidente de EU, Trump designó a cárteles como grupos terroristas.

Insiste Donald Trump: ‘México está siendo gobernado por los cárteles’
Changpeng Zhao fue la primera persona en ser sentenciada a prisión por violar la ley que obliga a las instituciones financieras saber quiénes son sus clientes, monitorear las transacciones y presentar informes de actividad sospechosa. FOTO:

Donald Trump indulta al fundador de Binance, sentenciado por violar Ley de Secreto Bancario
El rey Carlos III de Gran Bretaña y a la reina Camila asistiendo a una oración ecuménica con el papa León XIV (C) en la Capilla Sixtina, en la Ciudad del Vaticano.

La Capilla Sixtina es testigo del histórico rezo entre el papa León XIV y el rey Carlos III