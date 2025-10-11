¡Toca soportar! Captan en pleno romance a Katy Perry y al ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau

Una nueva tormenta de críticas y comentarios se aproxima para Katy Perry, aunque esta vez por algo positivo en su vida personal. Este sábado, TMZ y The Daily Mail captaron a la cantante californiana abrazada y a besos con quien parece ser su nuevo galán: Justin Trudeau, el ex primer ministro de Canadá, con quien ya había sido vista semanas atrás en citas más que amistosas.

A finales de julio surgieron los rumores sobre la estrella pop, luego de haber sido fotografiada por paparazzi caminando y compartiendo una cita íntima con el político. Aunque ambos decidieron no hablar del encuentro, para los fans y la prensa la química entre ellos era evidente.

En las nuevas fotografías, tomadas a finales de septiembre por un turista, se puede ver a la intérprete de ‘Dark Horse’ abrazada de su acompañante, mientras él le acaricia el rostro.