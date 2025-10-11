¡Toca soportar! Captan en pleno romance a Katy Perry y al ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau
La estrella californiana fue vista junto al político en su yate en Santa Bárbara, California, según TMZ y Daily Mail, mientras las imágenes los muestran besándose y abrazados
Una nueva tormenta de críticas y comentarios se aproxima para Katy Perry, aunque esta vez por algo positivo en su vida personal. Este sábado, TMZ y The Daily Mail captaron a la cantante californiana abrazada y a besos con quien parece ser su nuevo galán: Justin Trudeau, el ex primer ministro de Canadá, con quien ya había sido vista semanas atrás en citas más que amistosas.
A finales de julio surgieron los rumores sobre la estrella pop, luego de haber sido fotografiada por paparazzi caminando y compartiendo una cita íntima con el político. Aunque ambos decidieron no hablar del encuentro, para los fans y la prensa la química entre ellos era evidente.
En las nuevas fotografías, tomadas a finales de septiembre por un turista, se puede ver a la intérprete de ‘Dark Horse’ abrazada de su acompañante, mientras él le acaricia el rostro.
CALIFORNIA GIRLS WE'RE UNFORGETTABLE ❤️🔥 pic.twitter.com/lf46GFaBRL— Katy Perry Daily Brasil (@katydailybrasil) October 11, 2025
¿SON NOVIOS KATY PERRY Y JUSTIN TRUDEAU?
TMZ publicó las fotografías como exclusivas y describió que en una de ellas se observa a la pareja compartiendo un “apasionado beso” mientras se encontraban en la parte superior del yate de la cantante.
Según Daily Mail, el turista que tomó las imágenes relató que “acercó su barco a uno pequeño de avistamiento de ballenas, y entonces comenzaron a besarse”, compartió el medio.
⚡️ EXCLUSIVE: Katy Perry and Justin Trudeau were seen on a dinner date in Montreal https://t.co/rTiA6ggs2m pic.twitter.com/1ALsHga6st— TMZ (@TMZ) July 29, 2025
Perry, de 40 años, continúa con su gira ‘Lifetimes Tour’, la cual ya ha completado el 70% de sus fechas confirmadas, mientras comparte la crianza de su hija Daisy Dove con su expareja, el actor Orlando Bloom.
Por su parte, el exmandatario canadiense puso fin a su matrimonio con Sophie Grégoire en 2023, tras 18 años de relación y tres hijos en común.